Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал NEWS.ru, что идею размещать на купюрах портреты героев спецоперации на Украине можно серьезно рассмотреть.

«Предложения о размещении портретов героев СВО или нашей техники на купюрах, на мой взгляд, можно серьезно рассмотреть. Однако логично, что делать это нужно после победы. А сейчас всем нам необходимо не терять фокус на главном: достижении этой победы», — пояснил Толмачев.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновленные банкноты и монеты изображения погибших героев спецоперации на Украине.

«Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не «памятными», которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорилось в письме.

До этого в ЦБ заявили, что в 2021 — 2025 годах регулятор продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Лантратова отметила, что этот план обновления купюр разрабатывался до начала специальной военной операции.

В ноябре 2023 года Инфо24 со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщило, что на новую сторублевую купюру, которая появилась в обороте в 2023 году, не будут добавлять изображения Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, присоединенных к России в конце октября 2022 года. Издание обратило внимание, что в правом верхнем углу обновленной банкноты изображена карта России без новых регионов. Как пояснили в ЦБ, дизайн купюры разработали в 2021 году — до территориальных изменений — и сейчас «речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет».