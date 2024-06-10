Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов попросили Минюст рассмотреть возможность исключения московского муниципального депутата Павла Иванова* из реестра иностранных агентов. Как отмечает «Коммерсантъ» («Ъ»), это первый случай, когда парламентская партия пытается защитить своего коллегу, объявленного иноагентом.

Фото обращения депутатов к главе Минюста Константину Чуйченко опубликовал телеграм-канал Brief. Обухов и Парфенов назвали преследование Иванова* политическим, отметив, что цель состоит в том, чтобы не допустить его на выборы депутатов Мосгордумы в этом году.

«Человек, приговоренный бандеровским охвостьем к ликвидации, не может не быть патриотом России и не может не желать ей добра. Критиковать — не значит злобствовать, а от ошибок и поражений, как показывают недавние перестановки в правительстве РФ, не застрахован никто. Даже министры», — написали депутаты в обращении, датированном 6 июня.

Авторы обращения попросили министра юстиции в максимально сжатые сроки сообщить Госдуме «мнение о возможности исключения» их товарища из «позорного проскрипционного списка».

Муниципальный депутат Павел Иванов* был включен в реестр иностранных агентов 31 мая. Минюст мотивировал такое решение тем, что он организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них, распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях властей и проводимой ими политике.

«Наше обращение с Парфеновым — это действия московских депутатов во исполнение позиции партии. В любом случае видим позитивные перспективы при любом ответе министра на запрос», — сказал RTVI депутат Сергей Обухов.

Он отметил, что ключевую проблему представляет «неопределенность выводов Минюста, указанных в пресс-релизе». «Их резиновость позволяет экстраполировать подобные решения на все 175 активистов Московского горкома, которые в 2021 году участвовали в акциях (депутатских встречах с избирателями) по итогам выбором в Госдуму с использование ДЭГ (тогда КПРФ без ДЭГ выиграла в Москве у ЕР в целом и по 7 одномандатным округам, но ДЭГ все перечеркнул)», — сказал Обухов.

«Именно это обстоятельство является ключевым в признании Иванова* иноагентом. Поэтому мы хотим прояснить юридическую сторону дела для дальнейших политико-правовых действий», — подчеркнул депутат.

По словам Дениса Парфенова, внесение Иванова* в реестр иноагентов было бы понятно, если бы он, к примеру, получал финансирование от иностранных держав, однако «здесь ситуация совершенно противоположная».

«Это партийный человек, много лет работает у нас, всегда придерживался левопатриотической линии, выполнял задачи в рамках нее и нашей программы»,— перечислил Парфенов в беседе с «Ъ», напомнив и об «активной поддержке» коллегой регионов Донбасса.

Иванов* уже не первый близкий к КПРФ московский активист, оказавшийся в перечне иноагентов. В октябре 2023 года иноагентом был объявлен экс-кандидат в Госдуму от КПРФ экономист Владислав Жуковский*, а до этого в перечне оказался депутат Мосгордумы Евгений Ступин* (к тому моменту он уже был исключен из партии и фракции). В 2022 году в реестр иноагентов попал также глава фракции в Госсовете Коми Виктор Воробьев* (позднее его исключили из президиума партийного Госсовета, а в апреле 2024 года — лишили статуса лидера фракции), напоминает «Ъ».

Политолог, член общественной палаты России Александр Асафов в беседе с изданием выразил мнение, что позиция Иванова* сходна с позицией других политиков из реестра иноагентов. «Очевидно, он с ними взаимодействовал, и, вероятно, были установлены какие-то взаимосвязи», — считает Асафов.

По его словам, коммунистам с учетом меняющегося отношения избирателей надо напоминать о себе, «нужны громкие истории, а нет ничего громче, чем стать на защиту активиста, которого “несправедливо” в чем-то обвиняют». Асафов отметил «давний опыт сотрудничества коммунистов с иностранными структурами»: «Один буквально в пломбированном вагоне в страну приехал».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов