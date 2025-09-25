На пленарном заседании Госдумы 25 сентября произошел скандал — во время принятия законопроекта о переименовании трех чеченских городов с возражением выступил депутат, участник военных кампаний в Чечне, генерал Владимир Шаманов.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал Шаманов на заседании Госдумы.

Законопроект пока принят в первом чтении. Если инициатива пройдет последующие, город Серноводское станет Серноводском, Шелковская — Тереком, а Наурская — Нерве. Шаманов заявил, что законопроекты надо снять с рассмотрения.

«Вот то, что сегодня мы рассматриваем, это как минимум вопрос не готов. Я предлагаю все эти три вопроса снять с рассмотрения, потому что аргументация, которая приводится, никакой критике не поддается. Второе. Там попахивает весьма неприглядными аргументами, и я не хотел бы тоже их рассматривать сейчас», — приводит слова Шаманова корреспондент RTVI.

Реакции на переименование городов и выступление генерала Шаманова

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Я совершенно не против переименования Серноводское в Серноводск, но думаю, что любой житель Тулы, Калуги, Ясиноватой или Москвы с удивлением выслушает рассуждения о том, что окончание женского рода неприемлемо для города.

Военкор Алексей Живов

В Чечне решили убрать из названий населенных пунктов исторические казачьи топонимы. На всю Госдуму возмутился один генерал Шаманов.

Telegram-канал «Сыны монархии»

Дерусификация и расказачивание России. Мы с вами много возмущаемся дерусификации в Прибалтике, Средней Азии, на Украине.

Однако, у нас под носом происходит дерусификация и расказачивание целого российского региона.

И сегодня этот вопиющий факт русофобии утвердила Госдума, несмотря на жесткое выступление русского генерала и патриота Шаманова. Один герой нашелся на всю Госдуму.

Мне интересно, а наши красные инфоцыгане, которые насмерть стоят за каждой сельский памятник Ленину, подают в суд на возвращение русским улицам исторических названий вместо имен левых террористов и иностранных коммунистов, а они будут возмущаться тем, что в одной гордой республике стирается русская, казачья и советская топонимика?

Вопрос, конечно, риторический. Конечно не будут, они только с русскими воюют.

Пока мы не начнём сами себя уважать, пресекая подобные акты русофобии внутри России, никто не будет уважать нас из-за её пределами.

Главная скрепа России — русский народ, его язык, культура, история, русские национальные интересы.

Дерусификация топонимики отдельно взятого российского региона — первый шаг к русофобии и сепаратизму.

Telegram-канал «Севостьянов — казачий дневник»

Русский боевой генерал и настоящий, подлинный Герой России Владимир Шаманов высказался на тему переименования казачьих топонимов властями Чечни.

Документы о переименовании были внесены на рассмотрение Госдумы парламентом республики. Город Наурская (бывшая одноименная станица) предлагается переименовать в Невре, Шелковскую — в Терек, Серноводское — в Серноводск.

Владимиру Анатольевичу огромное уважение и огромная благодарность за то, что не побоялся назвать вещи своими именами.