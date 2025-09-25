Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о переименовании трех населенных пунктов в Чечне. Серноводское станет Серноводском, Шелковская — Тереком, а Наурская — Нерве, передает корреспондент RTVI.

Названия отражают наиболее характерные признаки географического объекта, который расположен в северной части Чечни, отмечается в сопроводительных документах.

Город Серноводское становится Серноводском, поскольку на его территории много серных источников и работает курорт «Серноводск-Кавказский».

Город Шелковская предлагается переименовать в Терек — по названию реки, на левом берегу которой он находится.

Город Наурская предложено назвать Нерве, что в переводе с чеченского означает «север».

В частности, как пояснил представитель парламента Чечни Шамсаил Саралиев, новое название Наурской выбрано потому, что «тюркское название «Наур», от которого произошло название Наурское, означает озеро, болотистая местность.

«Такое название по смысловой нагрузке на сегодняшний день не сочетается с населенным пунктом городского типа с перспективой дальнейшего развития», — отметил он.

Инициатива вызвала резкую критику некоторых депутатов. В частности, парламентарии обратили внимание на то, что предлагается переименовать казачьи станицы.

«Вы что творите! Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете, это история нашего государства», — заявил во время обсуждения зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов и потребовал снять законопроекты с рассмотрения.

Депутат Сергей Обухов поддержал эту позицию, отметив, что решение о переименовании, например, станицы Наурская, основанной казаками в XVII веке, стирает память о ее основателях.

Сомнения высказал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, он обратил внимание на аргумент о нормах русского языка в наименованиях городов.

«Я совершенно не против переименования Серноводское в Серноводск, но думаю, что любой житель Тулы, Калуги, Ясиноватой или Москвы с удивлением выслушает рассуждения о том, что окончание женского рода неприемлемо для города», — сказал Вассерман.