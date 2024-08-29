Суд в Казахстане приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую жену племянника экс-президента республики Нурсултана Назарбаева ― по делу о незаконном лишении человека свободы, вымогательстве и самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

Речь идет о Гульмире Сатыбалды, которая была замужем за племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалды. По данным суда, в 2011 году Сатыбалды предложила своему родственнику Абаю Жунусову вместе вести бизнес. Партнеры договорились разделить доли в акционерном обществе, в результате чего бывшая невестка президента Казахстана стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году из-за Сатыбалды обвинила Жунусова в хищении 5 млрд тенге и 165 дней удерживала мужчину в его доме под охраной и без средств связи. Обвиняемой помогал ее водитель Мади Батыршаев. Жунусов провел в неволе полгода. За это время Сатыбалды путем вымогательства завладела деньгами и имуществом мужчины и его родственников.

Кроме того, Сатыбалды заставила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли в бизнесе на своих доверенных лиц. Речь идет в частности о компаниях и квартирах Жунусова в Астане и Алматы, офисе в Алматы, автомобиле и нефтяном месторождении, писало издание «Курсив» со ссылкой на адвоката Жунусова Рашида Тенизбаева.

По его словам, причиненный предпринимателю материальный ущерб составил 2,7 млрд тенге. Братья Жунусова в свою очередь лишились домов, автомобилей и строительной спецтехники, сообщает Orda.kz. Один из братьев рассказывал в суде, что родственники Жунусова просили о помощи мать Кайрата Сатыбалды Светлану Назарбаеву, но не получили поддержки.

Кайрат Сатыбалды входил в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan. В 2018 году его состояние оценивалось в $168 млн. В марте 2022 года его задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств оператора связи «Казахтелеком» в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2024 года племяннику Назарбаева заменили реальный срок на ограничение свободы. Также он проходит по делу об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Гульмире Сатыбалды вменялось незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия, но не связанное с похищением, а также вымогательство и самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия, повлекшее тяжкие последствия.

Прокурор просил назначить Сатыбалды 13 лет лишения свободы, Батыршаеву — 10 лет. Подсудимые вину не признали. В итоге суд приговорил бывшую невестку Назарбаева к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества, ее водителя ― к 9 годам. Суд также взыскал с Сатыбалды в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 2,6 млрд тенге и 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, с Батыршаева — 2 млн тенге.

Для Гульмиры Сатыбалды это уже третий приговор за последние два года, отмечает Tengrinews. В мае 2023 года суд назначил ей семь лет лишения свободы без конфискации имущества по делу о самоуправстве и похищении человека. Потерпевшими по делу были помощница Сатыбалды по финансовым вопросам Айгуль Мекешева и бизнесмен Турсен Алагузов. Позже суд Кызылорды признал Сатыбалды виновной в присвоении и растрате чужого имущества и увеличил ей срок наказания до 8 лет лишения свободы.