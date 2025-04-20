Врачи рекомендовали актеру Михаилу Боярскому, госпитализированному после падения в театре, месяц не выходить на сцену. Об этом ТАСС рассказала его супруга, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию», — пояснила она.

75-летний Михаил Боярский попал в больницу с переломом ребра и ушибом легкого после падения в театре 13 апреля. Телеграм-каналы писали, что он упал на спину с высоты около трех метров. Mash утверждал, что актеру сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. По словам сына артиста Сергея Боярского, его отец упал после спектакля и не сразу обратился к врачам.

Луппиан рассказала, что два дня после падения Боярский провел дома, но у актера поднялась температура и супруга отвезла его на МРТ. 19 апреля Луппиан сообщила, что врачи опасались возможного развития пневмонии у Боярского после полученной травмы, поэтому его госпитализировали.

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», — объяснила супруга артиста.

По ее словам, пневмонии удалось избежать. 20 апреля Луппиан сообщила со слов мужа, что он «чувствует себя хорошо, все в порядке».

Сын актера Сергей Боярский отмечал, что с отцом «все нормально, он жив-здоров, там нет ничего существенного такого, критичного». Концертный директор Александр Зыкин также сообщил, что травма у артиста несерьезная и осложнений нет. По его словам, Боярский стремится как можно скорее выйти из больницы.

«[19 апреля] утром разговаривал с ним, все хорошо, идет на поправку, на следующей неделе будет дома», — сказал Зыкин.

Михаил Боярский — приглашенный артист Театра им. Ленсовета, в котором он играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». 18 апреля театр объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без Боярского, прозвучит только записанный голос артиста. В театре отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений, но врачи рекомендовали ему отдохнуть и восстановить силы.