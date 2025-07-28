В Вологодской области временно приостановлена торговля алкоголем в 58 магазинах сети «Красное-Белое». Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Георгий Филимонов.

«С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила», — пояснил глава региона.

При этом, по его словам, магазины сети продолжат свою работу, но не смогут реализовывать алкогольную продукцию. Филимонов также уточнил, что большинство торговых точек расположены в Вологде и Череповце.

На территории области с начала марта действует закон, в соответствии с которым покупатели могут приобрести алкогольную продукцию в розницу только с 12 до 14 часов. Исключение касается ресторанов, которые имеют право торговать алкогольными напитками без ограничений по времени.

Помимо этого, был введен запрет на торговлю алкоголем в День российского студенчества, Всемирный день здоровья, День труда, День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности, День знаний, Всероссийский день трезвости, День народного единства и День Конституции.

Запрет на продажу алкоголя распространяется на стационарные торговые объекты в помещениях многоквартирных домов, в подвалах и на цокольных этажах. Также запрещено торговать алкоголем владельцам магазинов без отдельного входа для погрузки или разгрузки.

По словам Филимонова, работа по ограничению торговли алкоголем привела к закрытию 288 из 610 алкомаркетов, работавших на территории области: 79 из них были расположены в Вологде, еще 140 — в Череповце.