Спустя сутки после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле число погибших в результате ЧП достигло четырех человек, сообщает пресс-служба МЧС. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщили ТАСС источники в оперативных службах, остается неизвестной судьба выясняется еще восьмерых человек, включая троих детей. Они также могут находиться под завалами дома.

«Местонахождение трех детей пока не известно», — отметил собеседник агентства.

По информации телеграм-канал Ural Mash, под обломками дома могут быть шесть человек, включая троих детей 7, 12 и 14 лет. Они не выходят на связь с родственниками. Также, по данным канала, неизвестна судьба 39-летнего мужчины и двух пожилых людей.

Среди прочих из-под завалов обрушившегося дома спасли домашнего кота. Его передали волонтерам.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники, уточнили в МЧС.

Как сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области, в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 пациентов, среди них пять детей. Состояние пострадавших оценивают как среднетяжелое и тяжелое. По данным телеграм-канала Shot, двух пострадавших детей 6 и 12 лет на вертолете перевезли в больницу в Екатеринбурге.

Обстоятельства ЧП

Взрыв в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда. Предварительной причиной ЧП в МЧС назвали «взрыв газовоздушной смеси».

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту частичного обрушения дома. По информации ведомства, всего в нем было 80 квартир, 25 из них разрушены в результате ЧП. В прокуратуре указали, что дом находится под управлением управляющей компании «Тагил-Сити», поставкой газа занималась фирма «Газэкс».

«Прокуратурой Дзержинского района г. Нижнего Тагила устанавливается информация о поступавших заявках и обращениях по вопросам газового обслуживания от жителей <…> дома», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В прокуратуре добавили, что жителей частично обрушившегося дома эвакуировали в пункты временного размещения. На помощь пострадавшим жильцам дома из резервного фонда региона выделено более 240 млн рублей, рассказал мэр Нижнего Тагила.

Источник E1.ru в силовых структурах сообщил, что предварительная причина обрушения дома — это «взрыв отдельного газового баллона в квартире одного из жильцов из-за неправильной эксплуатации». Собеседник портала допустил, что в одной из квартир могли отключить газ за неуплату, что побудило ее владельца купить отдельный газовый баллон. По мнению источника, взрыв баллона мог произойти из-за плохой вентиляция в квартире.

По данным E1.ru, капремонт частично обрушившегося дома, построенного в 1971 году, должны были провести в 2030-2032 годах. В частности, в планах значился ремонт крыши, фасада, фундамента, подвала и коммуникаций. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать только в 2042-2044 годах, ее последняя проверка проводилась 19 июля. По данным сайта ГИС ЖКХ, дом находился в исправном состоянии с износом не более 30%.

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