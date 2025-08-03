В Краснодарском крае задержаны трое приехавших туда молодых людей, которые ранее снялись в развлекательном видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере и выложили этот ролик в соцсети. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД России.

Задержание проводили сотрудники полиции Сочи и федеральной территории Сириус. Трое молодых людей — 21-летний парень и девушки в возрасте 20 и 19 лет — оказались туристами из Нижнего Тагила. Административный протокол о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) составлен только в отношении одной из девушек — 20-летней, которая снимала видео.

«Проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — предупредили в кубанском управлении МВД.

Полиция в очередной раз призвала россиян проявить ответственность при съемке и публикации контента в социальных сетях, а также напомнила, что снимать ЧС на фото и видео, мешая работе экстренных служб и нарушая закон, категорически запрещено.

Ранее в телеграм-канале краснодарской полиции сообщалось, что «отчаянных зуммеров», снявших и выложивших в TikTok видео на фоне пожара, начали разыскивать. Телеграм-канал «ЧП Сочи» выкладывал копию ориентировки со стоп-кадром из этого видео и указанием «ориентировать личный состав» на поиски героинь ролика.

В кадре две блондинки и молодой человек с голым торсом пританцовывали, улыбались и подпевали треку рэпера MiyaGi «Малиновый рассвет». Как выяснилось, у одной из девушек послезавтра день рождения, который компания и приехала отмечать на море, пишет канал «ЧП Сочи».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина задалась вопросом, «что с инстинктом самосохранения» у авторов и героев видео. «Молодежь снимает контент на фоне ночных прилётов беспилотников в Сочи. <…> Неужели не понимают, что это просто опасно?» — написала она в своем телеграм-канале.

В ночь на 3 августа в Сочи и Адлере объявляли режим беспилотной опасности из-за атаки дронов. Обломки одного из них упали на территории нефтебазы в Адлерском районе и спровоцировали возгорание резервуара с топливом. С него пламя перекинулось на второй, соседний.

Кроме того, повреждения получили пять построек в гаражном кооперативе на Авиационной улице Адлера, пострадавшие при предыдущей массированной атаке БПЛА 24 июля, и расположенный там же магазин. Одна местная жительница получила осколочное ранение в ногу, сама обратилась к медикам за помощью и была госпитализирована.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призывал горожан и туристов соблюдать все меры безопасности и доверять только информации из официальных источников. По его словам, локализовать возгорание и ликвидировать открытый огонь удалось достаточно быстро, но полная ликвидация пожара заняла почти 12 часов. В конце концов сотрудникам МЧС пришлось применить так называемую пенную атаку, которая подавляет тление и снимает риски повторного возгорания.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнял в своем телеграм-канале, что к тушению были привлечены 127 человек и 35 единиц техники. Прошунин при этом писал, что в ликвидации пожара участвовали 90 человек.