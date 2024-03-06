Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Бояршинова, его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) во время прохождения обучения в военном училище. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и «деятельное раскаяние» подсудимого.

Бояршинова признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности России. ТАСС не уточнил других подробностей уголовного дела.

В пресс-службе суда сообщили агентству, что дело в отношении бывшего курсанта рассматривалось в закрытом от СМИ и публики режиме, так как материалы дела содержат гриф «совсекретно».

Согласно данным картотеки военного суда, уголовное дело Бояршинова поступило для рассмотрения в конце января 2024 года и было рассмотрено в особом порядке, без исследований доказательств, так как экс-курсант признал вину.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что полный тезка Владислава Бояршинова учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и в статусе курсанта принимал участие в параде Победы на Красной площади.

В конце февраля «Ъ» писал, что Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего, который подозревается в участии в боевых действиях на стороне Украины. По сообщению издания, речь идет о 52-летнем ранее судимом уроженце села Кармаскалы Радике Богданове, которому инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 208 УК). По этой статье предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.