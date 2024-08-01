Между Россией и западными странами 1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Россия освободила 16 человек, получив взамен восьмерых россиян, которые находились в заключении в США и странах Европы. В числе помилованных президентом России Владимиром Путиным ― американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, а также российские оппозиционеры Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*. В Россию вернется Вадим Красиков, получивший пожизненный срок в Германии по делу об убийстве. Как в России и мире отреагировали на обмен — в обзоре RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в интервью радио «Комсомольская правда»

Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей.

Президент США Джо Байден (в соцсети Х)

Сделка, которая обеспечила свободу Полу [Уилану], Эвану [Гершковичу] и Владимиру [Кара-Мурзе*], была настоящим дипломатическим подвигом. <…> Все они пережили невообразимые страдания. Сегодня их мучения закончились.

Правительству Германии нелегко далось это решение. Заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному преступнику [Вадиму Красикову] была сопоставлена со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России <…>. Важными мотивами были наш долг по защите граждан Германии и наша солидарность с США.

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная (в соцсети Х)

Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье!

Журналистка Ксения Собчак

[Президент России Владимир] Путин, даже зная (по опыту с Ходорковским*-иноагентом), что все обмененные продолжат свою болезненную для российской власти работу, отдал ключевых (после смерти Навального) лидеров оппозиции и наиболее медийных.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Понимаю гнев патриотов на «освобождение» русофобов-либералов из российских тюрем, но все-таки это обмен. И сосредотачиваться нужно не на фамилиях тех, кого отдали, а тех, кого вызволили из западных тюрем.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева

Обмен заключенными — абсолютное благо! И не нужно быть великим дипломатом, или политиком, или правозащитником-гуманистом, чтобы это понять. Обмен — это гуманитарная миссия без всяких «но». Одно из лучших достижений человечества в процессе развития цивилизации.

Политолог Сергей Марков

Я рад всяким обменам. Люди получают свободу. Свободы в целом в мире становится больше. Сегодня рад свободе наших офицеров, хотя никого из них не знаю лично. Но уверен, что они герои.

Рад и освобождению Кара-Мурзы*, Яшина* и Гершковича, потому что знаю их давно лично. Они в личном общении веселые ребята. И вели себя в очень трудных обстоятельствах достойно. И хорошо что их родные смогут их обнять. Хотя боюсь, будем мы с ними по разным сторонам баррикады.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Среди освобожденных нет некоторых имен, которые могли бы быть с учетом имевшейся логики «резонансность + инкриминирование сотрудничества с неправильными странами».

Политолог Евгений Минченко

Обмен американских граждан, особенно распиаренного Гершковича, — большой подарок от российских властей администрации Байдена-Харрис. Видимо, Путин не лукавил, когда говорил, что «Байден для нас лучше».

Зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг*

За каждым спасенным из неволи — судьба человека, долгая разлука с родными, угроза внезапной смерти. <…> Но сам по себе этот обмен — знак не только сотрудничества непримиримых сторон, но знак возвращения циничной эпохи холодной войны<…>. Знак диалога пересекается со знаком вражды.

Философ Александр Дугин

По поводу обмена шпионами. Любопытное уравнение: русский либерал = американский шпион.

Врагов у России еще много, а настоящие патриоты, такие как [Вадим] Красиков, на вес золота и очень хорошо, что наше государство сделало все, чтобы вернуть Вадима домой.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук («Рыбарь»)

В данном случае в обмен на чужие антироссийские элементы удалось высвободить наших людей из зарубежных тюрем, что выглядит крайне выгодной для страны сделкой. И отрадно смотреть, когда известный принцип «своих не бросаем» не остается лишь лозунгом, а воплощается на практике.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Похоже, что домой возвращается русский герой Вадим Красиков. <…> То есть прозападных агентов влияния мы меняем на достойного гражданина нашей страны.

Политолог Федор Крашенинников*

Говорят, какие-то мурзилки уже рассуждают о том, что все это к добру и оттепели. Но на самом деле все это выход на совершенно новый уровень беспредела и беззакония.

<…>

Просто для смеха: Статья 61 Конституции России гласит, что «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов