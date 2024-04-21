Российские дипломаты обратились в МИД Турции и к руководству турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой разъяснить причины проблем, возникших при транзите россиян в страны Латинской Америки через аэропорт Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула России в Стамбуле Андрея Буравова.

По его словам, российские дипломаты в Турции следят за ситуацией. «Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — добавил генеральный консул.

Ранее сегодня телеграм-канал Shot опубликовал рассказ российского туриста по имени Глеб, которого не пустили на борт самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, чьим рейсом он планировал лететь на концерт Мадонны в Мексику. Россиянин рассказал, что купил билеты с вылетом из Санкт-Петербурга в Канкун 19 апреля с пересадкой в Стамбуле, но перед посадкой на второй сегмент перелета начались проблемы.

По словам Глеба, между пассажирами у гейта ходила женщина с бейджем «Gozen Security» и распределяла их по разным очередям. Сначала она, увидев российский загранпаспорт, перечеркнула штрихкод на посадочном талоне, а потом отказалась пустить в самолет, хотя у путешественника были куплены обратные билеты и оплачена бронь номера в отеле.

Gozen Security — частная турецкая компания, специализирующаяся на оказании услуг в сфере безопасности на транспорте. Turkish Airlines является одним из ее клиентов.

Глеб рассказал, что точно так же «развернули» и других пассажиров с российскими паспортами. В качестве причины отказа, по его словам, была указана «маленькая история путешествий», а туристу с несколькими паспортами и многочисленными штампами Шенгенской зоны якобы заявили: «Вас Мексика не ждет».

После отказа в посадке на рейс до Канкуна Глеб обратился в офис Turkish Airlines, но там отказались урегулировать возникшую проблему с возвращением в Россию и предложили ему самому оплатить билет за $600 (примерно 56 тысяч рублей).

Телеграм-канал «Крыша ТурДома» пишет, что с начала 2024 года с рейсов из Стамбула в Мексику были сняты около тысячи граждан России.

«Подоплека, по словам экспертов, — в том, что у авиакомпании есть опасение, что туристы окажутся мигрантами и используют Мексику как перевалочный пункт, чтобы попасть в США», — говорится в сообщении канала.

19 апреля аналогичную историю рассказывала россиянка по имени Элина, которую тоже отказались посадить на рейс из Стамбула в Канкун — несмотря на имевшиеся обратные билеты, визу и приглашение от живущей в Мексике подруги. В паспорте туристки имелось несколько шенгенских виз и виза США. Девушка оценила понесенные убытки в 300 тысяч рублей. По ее словам, на тот же рейс не попали в общей сложности около 30 россиян.

Телеканал «360» опубликовал рассказ российской туристки, которую 16 апреля аналогичным образом не пустили на рейс Turkish Airlines Стамбул — Канкун, объяснив отказ отсутствием в ее загранпаспорте свежей американской или шенгенской визы. Россиянка пыталась выяснить, где прописаны такие правила, но ей не выдали даже официальный документ об отказе в перевозке. По ее словам, вместе с ней на рейс не пустили в общей сложности около 30 человек с российскими паспортами, включая трех летевших к своим семьям мужчин.

По словам женщины, решение о допуске пассажиров на рейс «от мексиканской стороны» принимала организация Gozen Security, сотрудница которой вела себя по-хамски, «махала руками и выпроваживала», а потом велела уйти, «иначе она вызовет полицию». Россиянка попыталась повторно пройти предпосадочный контроль, но ей в грубой форме велели уйти.

«Мне сказали, что я „недостаточный“ путешественник», — рассказала туристка, добавив, что у нее в загранпаспорте есть штамп о посещении Мексики в прошлом году.

Гендиректор крупного туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал россиянам не покупать билеты в Мексику на рейсы турецких перевозчиков после того, как клиенткам турфирмы отказали в перевозке из Стамбула в Канкун, хотя они должны были лететь бизнес-классом и заплатили за поездку в общей сложности $45 тысяч (около 4,2 млн рублей).

По его словам, пассажиркам не выдали никаких официальных документов об отказе в посадке на рейс — только «позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение».

«Представитель авиакомпании к ним так и не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев», — рассказал Мурадян.

В «откровенно хамском сообщении», которое россиянкам показали в качестве обоснования отказа, говорилось, что «правила мексиканского правительства» не разрешают им въезжать в Мексику, поскольку они до этого «ни разу не бывали в таких могущественных странах как Америка, Канада или Англия».

До этого «Вестник АТОР» сообщал о схожих случаях отказа в перевозке россиян рейсами турецких авиакомпаний в Мексику, но тогда в качестве причины называли отсутствие багажа или обратных билетов.

В январе 2023 года российское посольство в Мексике признало, что власти страны стали чаще отказывать во въезде россиянам и гражданам некоторых других государств из-за роста потока нелегальной миграции в США. При этом, как подчеркивал заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский, дискриминации в отношении конкретно россиян не было.

«Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США», — объяснял он.

В марте 2023 года американская пограничная служба обнародовала статистику, согласно которой за предшествующие пять месяцев в США через южную границу (с Мексикой) попали более 25 тысяч россиян. СМИ тогда поясняли, что россияне прилетают в Мексику, куда можно попасть по электронной визе, а затем переходят границу нелегальными способами и подают в США прошение об убежище.

По данным Минюста США, в 2023 финансовом году (начался 1 октября 2022 года) доля россиян, получивших убежище в стране, составила 63%. Это больший процент успешных заявок, чем среди граждан других стран — например, Венесуэлы (38%) или Мексики (5%).

Летом 2023 года посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заверял, что власти страны не вводили для россиян никаких дополнительных ограничений из-за того, что они используют ее в качестве транзита в США.

«Мексика ни официально, ни неофициально не меняла своей миграционной политики. Мы применяем те же самые средства контроля [за приезжающими, что и раньше]. Если мы говорим о въезде 90 тысяч русских туристов, это очень маленькое число людей, мы не можем оказывать им столько внимания, потому что поток из России намного меньше, чем потоки туристов из других стран», — заявил дипломат.