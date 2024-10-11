235-й гарнизонный военный суд арестовал гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова по делу о взятке за участие в выполнении госконтракта для Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

В отношении Свистунова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). По этой статье директору фабрики грозит штраф до четырех миллионов рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.

Из материалов дела следует, что в 2017 году Свистунов передал теперь уже бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн рублей в обмен на то, чтобы Княгинская швейная фабрика стала соисполнителем услуг по госконтракту на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил на сумму более 574 млн рублей.

Демчик находится в СИЗО по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), его арестовали в августе 2024 года. До апреля 2018 года он занимал должность главы вещевого управления Минобороны, на которой, в частности, курировал внедрение в войска новой парадной формы со стойкой и полевой формы «песочки», которая приобрела известность благодаря использованию в Сирии. После работы в оборонном ведомстве Демчик ушел в коммерческий сектор и стал замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»).

Телеграм-канал Shot утвверждал, что Демчик владел земельным участком площадью почти 700 квадратных метров, квартирой в Москве площадью 83 квадратных метра и тремя автомобилями: KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1.