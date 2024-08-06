Военный суд отправил под арест бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в размере 4 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК).

«235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Как указывает СК, должность главы вещевого управления Минобороны Демчик занимал до апреля 2018 года. Следствие утверждает, что весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей, чтобы его организацию привлекли к исполнению госконтракта на поставку одежды в армию.

В результате в 2017—2018 годах организация, которую предоставлял взяткодатель, «была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества» для нужд Вооруженных сил России. Следствие установило, что в указанный период с ней заключили 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.

Сейчас Владимир Демчик занимает должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»). Телеграм-канал Shot пишет, что Демчик владел земельным участком почти на 700 квадратных метров, квартирой в Москве площадью 83 квадратных метра и тремя автомобилями: KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1.

За время работы Демчика в Минобороны в отношении него неоднократно поступали жалобы, связанные с низким качеством формы. По информации Shot, одними из таких заявителей были родители призывников Военного института Военной академии МТО. В результате проверки якобы было обнаружено 100 пар обуви, пришедшей в негодность.

На какой срок арестовали Демчика — не уточняется. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

В субботу, 3 августа, 235-й гарнизонный военный суд арестовал руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ахмедов пробудет под стражей как минимум до 21 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

По словам представителя суда, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта дела о хищении в парке «Патриот» — генерал-майора Владимира Шестерова — в суд пока не поступало.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По данным источника ТАСС, сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.

В целях обеспечения погашения ущерба на активы Ахмедова и Шестерова наложили обеспечительный арест, рассказал собеседник ТАСС.