Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить бывшему замглавы Минцифры России Максиму Паршину 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 315 млн рублей, передает ТАСС. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от экс-гендиректора и совладельца «БФТ-холдинга» Александра Моносова.

Прокурор отметил, что вина Паршина в процессе была полностью доказана. Среди прочего, предложено лишить его чина госсоветника 3-го класса и запретить занимать управленческие должность на протяжении десяти лет.

Перед прениями сторон по уголовному делу Хамовнический районный суд Москвы изменил меру пресечения для второго фигуранта — Александра Моносова. Его отправили в СИЗО до 31 мая. По данным прокурора, бизнесмен неоднократно нарушал условия подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также суд установил, что у Моносова, кроме российского гражданства, имеется гражданство Израиля. Для него гособвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 млн рублей и запрет на работу в управленческих должностях на протяжении восьми лет.

ТАСС отметил, что общая сумма арестованных у подсудимых активов составляет более 200 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела арестовано 85 млн рублей, принадлежащие Паршину, в том числе недвижимость, счета и другие активы, и 122 млн рублей, принадлежащие Моносову», — заявил прокурор и призвал сохранить наложенные обеспечительные меры для погашения штрафа подсудимыми в случае обвинительного приговора.

Дело Паршина и Моносова

О задержании Паршина стало известно в июле 2023 года, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Одновременно с ним, согласно картотеке Басманного суда, был задержан генеральный директор IT-компании БФТ Александр Моносов — ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

По версии следствия, фигуранты были задержаны с поличным в одном из московских ресторанов, когда бизнесмен передал чиновнику 3,75 млн рублей, предназначенные на помощь в выделении грантов. Сам чиновник утверждал, что перепутал папки: вместо документов отдал Моносову ту, в которой находились деньги.