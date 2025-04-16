Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала летом 2025 года запуск своей социальной сети, чтобы защитить свободу слова. По ее словам, «глубинное государство» и ведущие СМИ подавляют свободу слова в стране, «замалчивая или продвигая» определенные проблемы, пишет газета The Guardian.

Запуск соцсети — это возможность для Трасс стать ведущей правой радикальной фигурой в Великобритании, отмечает газета. Политик поддерживала политику президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска по сокращению государственных расходов.

«Я думаю, что нам нужна медиасеть, чтобы иметь возможность общаться с людьми, иметь возможность создать низовое движение, которое на самом деле действительно требует смены наших лидеров», — сказала Трасс.

По словам политика, ведущие СМИ «замалчивают или продвигают» определенные проблемы.

«Подобные вещи мы наблюдали в Советском Союзе, а теперь они происходят с нами. Совершенно шокирует, что так происходит в современной Британии», — сказала она.

Лиз Трасс возглавляла правительство Великобритании всего 45 дня с 5 сентября по 20 октября 2022 года, что стало самым коротким сроком правления в истории страны. Ее подвергали критике в сфере бюджетной и налоговой политики.

Трасс подчеркнула, что «с этим нужно активно бороться», а ее соцсеть — это новая «сеть свободы слова». Бывший премьер-министр пообещала, что общение на платформе не будет подвергаться цензуре и культуре отмены, чтобы «люди могли говорить о проблемах, о которых не хотят слышать».

The Guardian отмечает, что создавая свою соцсеть Трасс следует по стопам Трампа и его Truth Social, управляемой Trump Media and Technology Group (TMTG). Американские предприниматели инвестировали в TMTG, чтобы продемонстрировать свою поддержку главе Белого дома. В 2024 году компания потеряла $400,9 млн, отмечает издание.