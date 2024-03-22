Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) остановила работу после обстрела. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«На сегодняшний день станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — заявил Сирота в эфире.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов на своей странице в соцсети призвал горожан запастись водой из-за проблем с энергоснабжением. «Пожалуйста, наберите немного запасов воды», — подчеркнул он.

В ночь на 22 марта Днепровская ГЭС, как и многие другие энергетические объекты Украины, подверглась обстрелу. В результате ракетных ударов на станции начался пожар. В компании «Укргидроэнерго» рассказали, что атакованы были гидросооружения и плотина. Угрозы прорыва плотины нет, уточнили в компании.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале писал, что два ракетных удара были нанесены по машинным залам, где стоят генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Он отмечал, что не нужно уничтожать плотину для того, чтобы ГЭС полностью перестала работать.

Днепровская ГЭС считается одной из мощнейших гидроэлектростанций Украины (1569 МВт). Она обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии как по правому, так и по левому берегу Днепра. Станция была запущена в 1932 году. ДнепроГЭС является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. ГЭС располагается в Запорожской области на реке Днепр в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночной обстрел стал самой масштабной атакой на энергосистему за последнее время. В результате оказались повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях Украины.