Уже в ближайшее время могут произойти значительные изменения в зоне украинского конфликта: российская армия постепенно выходит на днепропетровское направление. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Главное сейчас, что Курахово — наше. Теперь мы угрожаем селу Покровское, деревни слева и справа от него уже заняты. Также мы постепенно выходим на днепропетровское направление. Мирное в Днепропетровской области в одночасье стало прифронтовым городом со всеми вытекающими: с обороной, привлечением дополнительных сил и средств», — пояснил полковник.

Кроме того, важная перемена, которой стоит ожидать в ближайшее время, — это постепенное возвращение контроля над Курской областью, отметил Матвийчк.

На это, по его словам, указало начало штурма Суджи, контроль над которой станет «концом авантюры президента Украины Владимира Зеленского».

«Мы также перенесли боевые действий из Курской области в Сумскую. Зеленский скрывает это от населения, но, думаю, благодаря интернету люди уже все знают», — добавил эксперт.

При этом, накануне военнослужащие рассказали RTVI, что информация о том, что ВС России начали бои за Суджу, не соответствует действительности. Эти же данные подтверждает и военнослужащий в блоге Zаписки Vетерана.

8 января пресс-служба Минобороны сообщила, украинская армия с начала вторжения в Курскую область в августе прошлого года потеряла уже больше 50 тыс. своих военнослужащих.

До этого, 6 января, в ведомстве сообщили, что ВС России «продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области». По данным Минобороны, украинские войска «предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское», а российские силы отразили попытку прорыва недалеко от хутора Бердин.