Законопроект об отдельном уголовном наказании за автоподставы намерены внести в Госдуму 19 июня депутаты во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

«Сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах, участились случаи так называемых автоподстав, когда злоумышленники устраивают реальную имитацию ДТП, а потом вымогают у жертвы «компенсацию» за ущерб. Мы предлагаем ввести отдельное уголовное наказание за такие преступления. Такой законопроект мы вносим в Госдуму 19 июня», — сказал Нилов RTVI.

Автоподставщики изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана, а в случае разоблачения их судят по обычной «мошеннической статье», несмотря на то, что действия преступников сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших, заявил Нилов.

«Действующее наказание неэффективно, поэтому мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег в самостоятельный вид преступления», — отметил парламентарий.

По словам Нилова, сейчас крайне сложно привлечь автоподставщиков к ответственности по ст. 159 УК (мошенничество). «Здесь не вопрос санкций, они могут быть сопоставимы, а вопрос специальной нормы, специального состава», — пояснил Нилов.

Как хотят наказывать автоподставщиков

Законопроектом предлагаются изменения в Уголовный кодекс, следует из документа, имеющегося в распоряжении RTVI. Депутаты предлагают ввести новую статью «Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства».

Так, умышленное создание ДТП в целях вымогательства предлагается наказывать лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, предлагается карать лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Наказание по «мошеннической статье» зависит от размера ущерба — значительный, крупный и особо крупный. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 2 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового, а также с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Предлагаемый размер наказания в целом соответствует наказаниям, предусмотренным за мошенничество и вымогательство.

В сопроводительных документах к законопроекту авторы обратили внимание на исследование за 2023 год, в котором описываются различные схемы автоподстав:

«76% опрошенных назвали наиболее часто встречающейся «подставой» резкое торможение впереди идущего автомобиля, 48% пришлось на подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке, 47% — на фальшивую аварию с пешеходом. Кроме того, упомянута царапина, якобы полученная на парковке (45%), и сымитированная авария, спровоцированная слишком близким расположением автомобиля.

Зачастую, указали депутаты, ДТП «уже не имитируются, а происходят на самом деле, просто для этого мошенники используют специальные автомобили — отремонтированные после ДТП премиальные автомобили из Японии».

Принятие законопроекта будет способствовать большей защищенности автомобилистов и страховых компаний от «разбойников с большой дороги», резюмировал Нилов.