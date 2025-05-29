Верховный суд (ВС) России постановил, что водитель, ставший участником ДТП, вправе временно отъехать от места аварии, если это необходимо для обеспечения проезда других автомобилей и предотвращения затора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам пересмотра дела об административном правонарушении.

Речь идет о судебном разбирательстве, в рамках которого мировой судья, а затем суды вышестоящих инстанций признали женщину-водителя виновной в оставлении места ДТП, лишив ее водительских прав. Основанием для такого решения послужило то, что после столкновения на Ленинском проспекте в Москве она отъехала на дублер, чтобы не мешать движению транспорта.

ВС не согласился с выводами нижестоящих инстанций, указав, что перемещение автомобиля при условии предварительной фиксации обстоятельств ДТП допускается в соответствии с правилами дорожного движения. Также суд учел отсутствие умысла скрыться с места происшествия и отметил, что действия водителя соответствовали требованиям пункта 2.6.1 ПДД.

В документе говорится, что Верховный суд постановил частично удовлетворить жалобу заявителя, в связи с чем предписывается изменить постановления нижестоящих судебных инстанций от 2024 года, вынесенные по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, влечет лишение права управления транспортными средствами).