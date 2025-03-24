Французская аэрокосмическая корпорация Dassault Aviation планирует увеличить темп выпуска истребителей Rafale, заявил в интервью Le Journal du Dimanche генеральный директор компании Эрик Трапье. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении государственных заказов на способные нести ядерное оружие военные самолеты.

В Dassault Aviation «изучают возможность» производства до пяти истребителей четвертого поколения Rafale («Рафаль») в месяц, сообщил Трапье. Глава корпорации уточнил, что «конкретных» заказов на самолеты пока не поступало, но в компании начали проводить исследование, возможно ли ежемесячное производство Rafale в таких количествах.

«В 2020 году мы поставляли менее одного Rafale в месяц. Сегодня мы поставляем более двух Rafale в месяц и собираемся увеличить темпы. <…> В следующем году мы планируем производить три Rafale каждый месяц, а в 2028-2029 годах — четыре», — заявил генеральный директор Dassault Aviation.

Вместе с тем Трапье подтвердил необходимое французским военным количество самолетов, ранее озвученное министром обороны Франции Себастьеном Лекорню: около двадцати Rafale для воздушно-космических сил и около десяти — для военно-морских сил.

«В Люксёй-ле-Бен президент объявил о развертывании двух эскадрилий для укрепления наших сил ядерного сдерживания. И именно Rafale несет на себе воздушный компонент сдерживания. Поэтому нам нужно больше самолетов», — подчеркнул Трапье.

В Dassault Aviation также намерены поставлять свои самолеты Португалии и Индии, добавил глава корпорации. При этом он признал, что на производство истребителей могут повлиять как американские таможенные пошлины на сталь и алюминий, так и ответные меры Европейской комиссии.

«Пошлины затронут не только французов и европейцев, но и американцев, потому что рынок глобальный. Ни одна страна не является полностью автономной», — отметил Трапье.

18 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах Парижа разместить к 2035 году две эскадрильи обновленных истребителей Rafale с ядерными боеголовками на 116-й авиабазе в Люксёй-ле-Бен возле Швейцарии и Германии.

Макрон подчеркнул, что Париж «увеличит и ускорит» заказы на Rafale на фоне геополитического «переломного момента». Однако, как заявил BFMTV источник из Елисейского дворца, государственные вложения в Люксёй-ле-Бен были запланированы ранее и не связаны с международным контекстом.

К настоящему моменту в силах ядерного сдерживания Франции задействованы три авиабазы: Сен-Дизье, Истр и Авор. Летом 2024 года французские СМИ сообщали, что к 2032 году Париж планирует подключить к ядерному сдерживанию и аэродром в Люксёй-ле-Бен.