Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах разместить обновленные истребители Rafale («Рафаль») с ядерными боеголовками на северо-востоке страны — возле Швейцарии и Германии. Об этом он сообщил во время визита на 116-ю авиабазу в Люксёй-ле-Бен в департаменте Верхняя Сона, передает BFMTV.

К 2035 году на базе в Люксёй-ле-Бен разместят две эскадрильи обновленных истребителей Rafale (около 40 самолетов), оснащенных гиперзвуковым ядерным оружием, заявил Макрон. По его словам, численность военного и гражданского персонала аэродрома увеличится до почти 2 тыс. человек.

Макрон отметил, что Париж «увеличит и ускорит» заказы на Rafale на фоне геополитического «переломного момента». Модернизация авиабазы в Люксёй-ле-Бен будет стоить французскому правительству €1,5 млрд. База находится примерно в 60 км от границы с Швейцарией и в около 90 км от границы с Германией.

«Именно отсюда сегодня на Украину улетают „Миражи“ и здесь проходят подготовку украинские пилоты», — сказал Макрон (цитата по Le Monde).

Государственные вложения в Люксёй-ле-Бен были запланированы ранее и не связаны с международным контекстом, заявили BFMTV в Елисейском дворце.

Комментируя планы по размещению истребителей с ядерными боеголовками, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Макрон «манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в агрессивных целях».

После посещения авиабазы Макрон должен отправиться в Берлин, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его вероятным преемником Фридрихом Мерцем, добавляет Le Monde. Ранее французский президент неоднократно выступал за обсуждение использования ядерного оружия Франции для защиты всей Европы.

К настоящему моменту в силах ядерного сдерживания Франции задействованы три авиабазы: Сен-Дизье, Истр и Авор. Летом 2024 года французские СМИ сообщали, что к 2032 году Париж планирует подключить к ядерному сдерживанию и аэродром в Люксёй-ле-Бен.

У Франции на вооружении также находится четыре атомные подводные лодки — они несут боевое дежурство на базе ВМФ на острове Иль-Лонг.

Согласно данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями, у Франции есть 290 ядерных боеголовок. Из них развернуто (то есть находится в состоянии повышенной боеготовности) 280, следует из оценок Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год.