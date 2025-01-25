Черемушкинский суд Москвы обязал передать дочери умершего предпринимателя Бориса Александрова — основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда творожных сырков «Б. Ю. Александров» ― средства с его счета в Монако. Это следует из судебных документов.

Александров умер 30 ноября 2020 года от коронавируса. Годом ранее дочь бизнесмена Екатерина заключила с ним договор беспроцентного займа для оформления вида на жительство и перечислила деньги на счет отца в Монако. Александров должен был вернуть средства 1 декабря 2020 года.

Родственники пытались оспорить договор, но в 2022 году Черемушкинский районный суд отказал им. Мосгорсуд, куда родственники обратились после этого, встал на их сторону и признал соглашение между отцом и дочерью недействительным «ввиду несоблюдения его формы».

Екатерина Александрова снова обратилась в Черемушкинский суд, требуя исключить деньги со счетов отца в Монако из наследственной массы. Ответчиками по иску были указаны вдова бизнесмена Ольга Александрова и его сын Константин Александров. Суд удовлетворил иск Екатерины и обязал взыскать с других наследников «сумму неосновательного обогащения <…> в пределах стоимости наследственного имущества».

Судебное решение еще не вступило в силу, но «является обоснованным восстановлением прав наследницы и полноправной собственницы денег», заявил РБК адвокат Екатерины Александровой Дмитрий Ильчаков. По его словам, апостилированные выписки банка Монако доказывают, что €500 тыс. принадлежали дочери бизнесмена и ее мужу Филиппу Дена.

Вторая дочь Александрова Наталья Кокота, о которой стало известно после смерти предпринимателя, обжаловала решение Черемушкинского суда. Также она подала иск о признании Екатерины «недостойным наследником», пишет издание.

Вдова Александрова в свою очередь оспаривает в суде запись об отцовстве, которая появилась в свидетельстве о рождении Кокоты лишь в начале 2020 года, сообщает РИА Новости. Заседания по этому делу приостановлены до получения результатов экспертизы.

Спустя два года после смерти Бориса Александрова бренд сырков, носящий его имя, сменил название на «А, Ростагрокомплекс» из-за разногласий с Екатериной Александровой. Она подала иски к «Ростагроэкспорту» и другим компаниям, которые использовали товарные знаки «Б. Ю. Александров», требуя возместить убытки в размере 1,49 млрд рублей, а также изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки с изображением товарных знаков «Б. Ю. Александров».

В иске говорилось, что «Ростагрокомплекс» не выплачивал Александровой роялти как владелице товарных знаков и продолжал выпускать продукцию под брендом «Б. Ю. Александров» даже после того, как дочь бизнесмена расторгла лицензионные соглашения на использование этого названия.