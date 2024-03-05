Центризбирком опубликовал отчеты партий о поступлении и расходовании средств за 2023 год. По подсчетам RTVI, для всех политических сил этот год оказался не очень финансово успешным. В среднем доходы партий уменьшились на треть.

Все парламентские партии отчитались о снижении доходов по сравнению с 2021 годом. На 15,6% уменьшилось количество поступлений денежных средств в партию «Единая Россия» — в денежном эквиваленте разница с 2021 годом составила 1,6 млрд рублей.

Хуже всего пришлось партии СРЗП — там общие доходы сократились на 58,4%, следом идет ЛДПР с результатом 53,6%. Доходы партии «Новые люди» упали на 22,9%.

КПРФ оказалась лидером среди парламентских фракций, отчитавшись о доходах всего на 6,3% ниже, чем в 2021 году. Сбалансировать бюджет партии помогло увеличение финансирования из федерального бюджета. Коммунисты смогли привлечь рекордные 1,6 млрд рублей.

За два года существенно «просели» такие статьи доходов партий как пожертвования, включающие в себя поступления и от физлиц, и от юрлиц. Эта тенденция коснулась почти всех. На 37% меньше пожертвований собрали в «Единой России», на 95,5%— СРЗП. Похожие значения у «Новых людей» и КПРФ. Только партии ЛДПР удалось приумножить численность жертвователей — преимущественно юрлиц.

«Интерес к партиям снижается, это объективно. Парламентским партиям в межвыборный сезон в целом достаточно госфинансирования», — пояснил в разговоре с RTVI политолог Константин Калачев.

По его мнению, некоторые старые спонсоры оказались разочарованы деятельностью партий за последние годы.

ЛДПР, по мнению эксперта, после смены лидера партии Владимира Жириновского пока что перенастраивает фандрайзинговую систему.

Туманными выглядят и перспективы СРЗП. С 2021 года число пожертвований сократилось в 20 раз. При этом деньги, полученные от юрлиц, составляли важную часть доходов партии, показывает отчет ЦИК.