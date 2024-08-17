В четверг, 15 августа, стало известно, что 65-летний Андрей Ильницкий был освобожден от должности советника министра обороны России. Этот пост он занимал при Сергее Шойгу. Чем запомнился чиновник, ставший идеологом «ментальной войны» России и Запада, и как на его увольнение отреагировали военкоры — в материале RTVI.

15 августа ТАСС опубликовал его комментарий, касающийся вторжения ВСУ в Курскую область, и представил его как советника главы Минобороны. Через полчаса после появления публикации статья была изменена, в нее внесли правку, уточняющую должность спикера. «Правильно — военный эксперт, бывший советник министра обороны РФ», — говорится в дополнении. Когда именно Ильницкий был освобожден от должности, не уточняется. Официально о его увольнении не сообщалось. С утра 16 августа увольнение Ильницкого стали обсуждать в Z-каналах. Некоторые из них написали, что он покинул Минобороны еще несколько месяцев назад, после того как был отправлен в отставку Сергей Шойгу, возглавлявший военное ведомство в 2012-2024 годах.

«Генерал ментальных войн»

Ильницкий занимал должность советника министра обороны с 2015 года. В мае 2022 года большой резонанс получило его выступление в Совете Федерации, где он показывал слайды про «ментальную войну» между Западом и Россией — концепцию, которой он ранее посвятил научную статью.

В Совфеде Ильницкий среди прочего рассуждал о том, как нужно выстраивать «инфополе вокруг СВО», а именно — поступать «ровно наоборот» тому, как действуют Украина и Запад, которые «просчитывают медиа-эффект».

«Информационно мы лишь обрамляем военные действия, очень дозированно и бережно», — заявил тогда Ильницкий и призвал «не поддаваться на навязываемые противником информационно-психологические провокации и когнитивные ловушки».

При этом Ильницкий упрекнул журналистов, в том числе федеральные каналы, в том, что они хотели активнее освещать события, «особенно в первый месяц операции».

«Это как примерно Левитан звонил бы Жукову и говорил: “Ты давай там, поднажми, а то мне что-то говорить нечего”», — сравнил он.

В конце выступления Ильницкий высказал мысль, что в России нужно формировать «единое информационное пространство», а заниматься этим должен руководящий орган в виде «информационной ставки».

Речь Ильницкого вызвала бурную реакцию военкоров, которые в большинстве расценили ее как призыв отказаться от активных средств пропаганды и попытку «подвинтить гайки». Многие провоенные авторы перепостили мнение журналиста Сергея Мардана, который написал в своем телеграм-канале: «Цель этого словоблудия <…> — создать Информационную Ставку. Которую, судя по всему, должен занять именно он [Ильницкий] — генерал ментальных войн».

Согласно официальной биографии, Андрей Ильницкий Родился в семье военнослужащего в 1959 году во Львове. Политолог Алексей Чадаев, который называет его своим давним другом, писал, что по происхождению Ильницкий — украинец-галичанин. Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех), факультет аэрофизики и космических исследований. Имеет звание кандидата технических наук. В 1980-е годы работал научным сотрудником ЦНИИ-26 Минобороны СССР в подмосковной Балашихе. В 1990-е и начале 2000-х Ильницкий входил в руководство нескольких издательств, в том числе «АСТ», «АСТ-пресс», «Аграф», «Вагриус». Чадаев утверждает, что именно Ильницкий будучи гендиректором «Вагриуса» открыл широкой российской аудитории писателя Виктора Пелевина, публиковал его романы «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Поколение П». С 2003 по 2006 год Ильницкий в качестве топ-менеджера «Открытой России»**, основанной Михаилом Ходорковским*, курировал лидерские и региональные проекты организации. Затем до 2012 года был замруководителя Центрального исполкома «Единой России». Позднее работал в правительстве Московской области, в том числе в должности зампреда председателя до 2014 года. С 2015-го был советником министра обороны. Является действительным государственным советником 3 класса.

Военкоры — об увольнении Ильницкого из Минобороны

Телеграм-канал Daily War Z:

Вражеские ресурсы называют Ильницкого автором идеи использования тактических знаков Z, V, O. Но это не так.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель»:

Как выглядела информационная политика Минобороны в последние годы, мы все могли наблюдать буквально в прямом эфире. Теперь посмотрим, что изменится, как изменится и изменится ли вообще.

Телеграм-канал «Воевода Вещает»:

Результат его работы: «Уничтожено 200 националистов» невозмутимым голосом.

Телеграм-канал «МИГ России»:

Советник министра обороны Андрей Ильницкий покинул свой <…> кабинет <…> уже давно. Через пару недель после отставки Шойгу. Ну, оформляли бумаги может чуть дольше, но точно не до августа. Просто раньше это почему-то не обсуждалось.

Телеграм-канал «Два майора»:

«Досоветовался».

Военный волонтер, советник врио главы Курской области Роман Алехин:

Лично общался с Андреем Михайловичем и не уверен в правильности решения об увольнении его из МО. А кем заменить? <…>

Увольнение Ильницкого приводит к пониманию, что и ДИМКу (департамент информационных и массовых коммуникаций), который ранее подчинялся по факту первому замминистра [Руслану] Цаликову, все же конец. Намек на это был на первой встрече [главы Минобороны Андрея] Белоусова с военкорам и блогерами, на которой были представители АП [администрации президента].

Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

Из Минобороны РФ уволен <…> автор концепции «ментальных войн». Идеолог информационной политики Минобороны образца 2022 года. Известный персонаж.

Телеграм-канал Win/Win:

Ошибкой было бы считать, что Ильницкий руководил информационной политикой МО при Шойгу. <…> Сейчас информполитику МО берет под контроль Администрация президента. Круг придворных лиц, военкоров и военных экспертов будет сильно изменен.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** по решению Генпрокуратуры деятельность «Общественного сетевого движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России