В Институте проблем передачи информации РАН пояснили, по какой причине был уволен один из наиболее цитируемых российских ученых, биоинформатик Михаил Гельфанд. Ему нашли замену, а кроме того руководство было недовольно его дестабилизирующей деятельностью и борьбой с новой дирекцией, рассказал RTVI замдиректора института Юрий Костюкевич.

«Михаил Сергеевич в ИППИ РАН работает совместителем, то есть замещает должность главного научного сотрудника на полставки. Так как мы нашли человека, готового перейти на эту позицию на полную ставку, то в соответствии с 288 статьей ТК Михаил Сергеевич был заблаговременно предупрежден мной лично», — заявил RTVI и.о. замдиректора по научной работе Юрий Костюкевич. При этом он подтвердил, что определенный разговор о грядущем увольнении между ним и Гельфандом был в марте, «о его деятельности вне науки».

«Первое — это активная оппозиция дирекции в управлении институтом. Сюда же относится созыв конференции, разные выступления во время, когда у нас работала комиссия, направление обращения в министерство и в Администрацию президента, в Академию наук с просьбой уволить дирекцию. Сюда относится даже в большей мере деятельность по настраиванию коллектива против дирекции и общая дестабилизирующая деятельность», — добавил Костюкевич, уточнив, что на место Гельфанда найден «более, чем достойный человек».

«… То, что Михаил Сергеевич известный и действительно крупный ученый и замечательный педагог, это неоспоримо, более того, я ему об этом тоже говорил. В принципе, Михаил Сергеевич мог это откатить назад, ему достаточно было поговорить с директором нормально, по-мужски, как два пацана, извините», — пояснил замдиректора ИППИ.

На вопрос корреспондента, сколько новой администрацией с августа 2023 года было уволено сотрудников, Костюкевич оценил это число примерно в 40 человек

Ранее российский ученый, доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд сообщил, что уволен из Института проблем передачи информации РАН на фоне конфликта новой дирекции института с сотрудниками.

Михаил Гельфанд — один из самых цитируемых современных российских ученых, популяризатор биоинформатики и молекулярной биологии. Автор свыше 230 публикаций в крупных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам, сплайсингу и исследованию ДНК.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался 17 июля, когда Минобрауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. 26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес дирекции прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства.

«…При текущей дирекции, если вы нас, конечно, не свалите, институт будет разворачиваться немножко, на «пи пополам», в сторону «приклада». Потому что ситуация в стране изменилась, страна воюет, извините», — заявил тогда замдиректора Юрий Костюкевич.

В ответ на требование конференции при РАН была создана специальная комиссия по оценке научной деятельности ИППИ. «Комиссия пришла к заключению об имеющем место кризисе в управлении ИППИ РАН в настоящее время при наличии процессов, способных негативно повлиять на результаты научной деятельности ИППИ РАН в будущем», — говорится в выводах комиссии.