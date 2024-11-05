Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, его место займет глава МИД Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

Израильский премьер объяснил решение об увольнении Галанта утратой доверия и возникшими разногласиями из-за подхода к ведению боевых действий против ХАМАСа. По словам Нетаньяху, министр принимал решения и делал заявления, противоречащие позиции правительства и привлекавшие внимание общественности, тогда как враги Израиля извлекали из этого «большую выгоду»ё.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху объявил, что новым министром обороны Израиля станет Исраэль Кац, который возглавляет МИД страны. В свою очередь министром иностранных дел будет назначен Гидеон Саар, бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве.

Комментируя отставку, Галант написал в соцсети X: «Безопасность государства Израиль была и всегда будет миссией моей жизни».

Сообщения о разногласиях между Нетаньяху и Галантом появлялись регулярно на протяжении последних нескольких месяцев. Они касались в том числе военных действий в секторе Газа. Комментируя нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, Галант назвал произошедшее «серьезным ударом» по Израилю.

Нетаньяху уже «увольнял» Галанта. Нынешнее правительство, в которое вошел Галант, было сформировано в конце 2022 года и вскоре выдвинуло проект реформы судебной системы, урезающей полномочия Верховного суда с усилением контроля над судьями со стороны исполнительной власти. Галант открыто выступил с критикой реформы, за что был отправлен в отставку в марте 2023 года. Однако уже в апреле Нетаньяху заявил, что министр сохранит свой пост, несмотря на высказывания, идущие вразрез с курсом кабмина.

В мае 2024 года Галант публично угрожал покинуть пост, если премьер не предоставит четкий план послевоенного устройства Газы.