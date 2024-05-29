Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета. Это второе изменение в его карьере за последние две недели. В начале мая Дюмин покинул пост главы региона и занял должность помощника президента России Владимира Путина. Что об этом назначении говорят политологи, военные эксперты и близкие к Кремлю телеграм-каналы — в материале RTVI.

Политолог Константин Калачев — RTVI

Мне кажется, что тут похоже на ситуацию с институтом полпредов президента. Все решает конкретная личность. Кто по полной использует полномочия, кто-то предпочитает лишнего на себя не брать.

Рост влияния Госсовета при Дюмине с большой вероятностью будет. Иначе к чему эта ротация? Дюмин должен вдохнуть в Госсовет новую жизнь. Консультативный орган может стать органом координирующим и инициирующим.

Можно ли считать ли это строительством еще одной башни? Зависит от точки зрения. Скорее, это «достройка» крепости. Должность становится тяжеловеснее, дремлющий институт просыпается и оживает, дополняется не только система сдержек, появляется площадка, где регионалам станет комфортнее.

Как институт регионов Госсовет усиливается. Нового функционала Госсовета мы пока не знаем. Но можно ожидать, что помимо обсуждения уже созревших решений, какие-то решения он сможет инициировать самостоятельно.

Политолог Михаил Виноградов — RTVI

Это довольно серьезная заявка. Дюмин умеет насыщать занимаемые должности смыслом и энергией, так что многое зависит от его мотивации.

Пока Госсовет может рассматриваться и как потенциальный противовес другим органам власти, и как засадный полк, ждущий своего часа.

Но в целом назначение Дюмина секретарем Госсовета должно положить конец дискуссии о том, что означает его перевод в Москву — понижение или повышение.

Политолог Сергей Марков, телеграм-канал «Логика Маркова»

Элита России взбудоражена назначением Дюмина секретарем Госсовета. Это считается подтверждением того, что Дюмин — будущий президент России по выбору Путина. Такие слухи шли уже давно.

Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб. Потом Дюмин очень хорошо проявил себя губернатором Тульской области. И вот теперь, как секретарь Госсовета, Дюмин будет курировать главную элиту России на федеральном уровне. А Госсовет по новой Конституции может играть роль коллективного президента. Это главное: сегодня многие укрепились во мнении, что Путин видит Дюмина будущим президентом России.

Эксперт политических и региональных коммуникаций Илья Ананьев для телеграм-канала «Московская прачечная»

Думаю, что Алексею Дюмину отведена роль главного трансформатора переходного периода передачи власти и строительству новой архитектуры управления государством. «Председатель Госсовета — Владимир Путин. Президент России — Алексей Дюмин». Так или иначе восточная модель управления страной Сильным, Мудрым, Возрастным Правителем начинает вырисовываться в ближайшем времени и в границах Кремля.

Дюмин единственный человек у Путина, который может подготовить почву для трансформации Владимира Путина в новую роль Верховного Правителя Госсовета (условно). Надо не забывать, что риски для президента Путина с каждым днем только возрастают как из вне, так и внутри периметра.

Дюмин — идеальный щит, который может создать безопасность вокруг Владимира Путина в постпрезидентский период, он беспрекословно выполнит роль президентства и оперативного управления страной и обеспечит подчиненность всей вертикали «новому Путину» в рамках архитектуры сильного и обновленного ресурсно Госсовета.

Бывший главред «Русской Планеты» Павел Пряников (телеграм-канал «Толкователь»)

Чье-то усиление может возникнуть только при решенном наверху транзите, за полгода-год до него. И какой может быть транзит при рейтинге Путина 82%?

Напомню, что предыдущий транзит проходил при рейтинге Ельцина 6%, когда элиты тряслись, кто может их спасти. А сейчас среди элиты — у всех все хорошо.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

Карьера Дюмина продолжает идти вверх.

Военный волонтер Роман Алехин

Дюмин, конечно же, доверенное лицо президента, то есть уровень доверия его словам у Владимира Путина очень высок.

Это значит, что координационный орган [Госсовет] может перестать быть просто совещательным, а будет реально влиять на судьбу глав регионов.

Очень хорошие новости из «высших коридоров власти».

Всякое теперь усиление административных позиций Алексея Дюмина эксперты приветствуют, предвидели и одобряют. Будто бы не было плотной работы по его ограничению либо игнорированию.

Но надо смотреть на причины. Причем спокойно, так как сейчас все начинают привычно избыточно превозносить Дюмина до того, как он проявит себя в новой роли. А вдруг ошибаться начнет? А вдруг не справится? Но тренд на поиск новых идей и людей на ключевых направлениях очевиден.

По версии авторов канала, причиной поиска «новых людей» стал мятеж «вагнеровцев» во главе с Евгением Пригожиным в июне 2023 года, когда «система “ближнего круга” дала сбой», а урегулировать ситуацию помогли переговоры с мятежниками при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко и, по слухам, Дюмина. В пресс-службе Дюмина какую-либо роль в этом отрицали.

Бывший ополченец, блогер Роман Донецкий (телеграм-канал Donrf)

Всем кто хоронил Дюмина большой привет.

Очевидно, что после замены на посту секретаря [Госсовета] Игоря Левитина и с приходом туда бывшего губернатора Тульской области сама должность станет тяжеловеснее. При этом тут не стоит говорить о разбалансировке элит и т. н. «башен Кремля».

Скорее президентом планомерно выстраивается альтернатива сложившейся за 33 года системы управления государством. Если А. Дюмин вдохнет в нее новую жизнь, то его дальнейшее назначение на более высокую государственную должность не будет вызывать сомнений.

Давайте поразмышляем. Не много ли у Алексея Геннадьевича полномочий? Если он свой человек для президента и в МО, и в ВПК, то зачем ему курировать этот важный орган госвласти? Значит координация мобилизационных проектов оборонки будет идти на площадке Госсовета. Вот и все.