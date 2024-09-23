Мотоблогер Анютамини (настоящее имя Анна Макаренкова) рассказала о нападении и попытке угона мотоцикла около ее дома на Волоколамском шоссе. Девушка написала об этом в своем инстаграме* и выложила видео инцидента, попавшего на камеру видеонаблюдения.

Нападение произошло вечером 21 сентября, когда Макаренкова подъехала к своему дому. По словам девушки, мужчина в спортивном костюме, камуфляжной маске и перчатках сбил ее с мотоцикла на ходу, а затем попытался угнать транспорт, но не смог его завести. Макаренкова попыталась столкнуть его с мотоцикла.

«Он тянется в карман, достает баллончик и предмет, похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне. Я падаю на землю, понимаю, что в лицо мне пшикают баллончиком, глаза очень жжет, но я еще успеваю закрыть визор. Удары ногами по мне, в ноги, в спину», — говорится в посте мотоблогера.

По словам девушки, нападавший отобрал ее телефон и «спокойно ушел». Она добавила, что мужчина дожидался ее «в кустах с палкой», которую «планировал кинуть под колеса, но не успел».

«За все это время этот “человек” не проронил ни слова. Я запомнила бешеные зеленые глаза», ― написала Макаренкова.

Блогер отметила, что не знает, какова была цель нападавшего — угнать ее мотоцикл или «запугать». В разговоре с Shot она отметила, что переехала в этот дом месяц назад. Макаренкова отметила, что у нее нет «явных недоброжелателей», но около месяца назад ее «домогался» в мессенджере и «выслеживал на рынке» подписчик, сообщает «Московский комсомолец». Девушка также рассказала, что около полугода «со скандалом» рассталась с молодым человеком, но не может утверждать, что он причастен к нападению.

После нападения Анютамини смогла позвонить матери с телефона прохожего, он также вызвал скорую. Макаренкова получила синяки и ссадины. Химического ожога глаз, по ее словам, удалось избежать. Она добавила в своем телеграм-канале, что после нападения боится выходить из квартиры. На восстановление мотоцикла Ducati Panigale, как пишет девушка, понадобится 500 тыс. рублей.

Мотоциклистка написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (п. «г», ч. 2, ст.161 УК). По данным Shot, нападавшего разыскивают.

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