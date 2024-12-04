Экипаж российского корабля якобы выпустил сигнальные боеприпасы по вертолету немецких вооруженных сил в Балтийском море, утверждает агентство DPA.

Вертолет выполнял разведывательную миссию. Когда произошел предполагаемый инцидент, не сообщается. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок упомянула о нем в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, но без подробностей, пишет DPA. Она в частности привела инцидент с вертолетом и танкером в качестве примера «гибридных атак со стороны России и ее сторонников».

По словам Бербок, Германия усилит контроль над трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Также глава МИД заявила о необходимости патрулирования критически важной инфраструктуры.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что не может подтвердить информацию об инциденте. Минобороны России, МИД и Кремль не комментировали данные DPA.

В ноябре сообщалось о повреждении в Балтийском море подводных кабелей между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой. Власти Швеции не исключили вероятность диверсии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «никто не верит» в то, что кабели были «случайно перерезаны». Он предположил, что это саботаж и «гибридная акция».

Также расследуется возможная причастность к повреждениям китайского сухогруза Yi Peng 3, который проходил вблизи шведско-литовского и финско-немецкого кабелей. В начале декабря в двух местах оказался поврежден наземный оптоволоконный кабель между Финляндией и Швецией. В полиции выяснили, что это произошло из-за земляных работ на стройплощадке.