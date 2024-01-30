Драматурга и сценариста Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы, сообщили телеграм-каналы Baza, Shot и «112». Сын драматурга Павел Гельман подтвердил информацию о ДТП, отметив, что «все в порядке».

По данным Baza, авария произошла в понедельник, 29 января, примерно в 18:00, когда 90-летний Гельман переходил Тверской бульвар недалеко от театра им. Пушкина. Мужчина «вышел на проезжую часть в неположенном месте», его сбила черная «БМВ».

На место ДТП вызвали сотрудников скорой помощи, которые доставили драматурга в медучреждение; у Гельмана диагностировали «переломы обеих ног», отмечает Baza.

Shot уточняет, что речь идет о «переломах пальцев на одной ноге и переломе голени на другой». По информации «112», у Гельмана «ушиб голеностопного сустава и другие травмы».

Сам драматург в беседе с Shot заявил, что сейчас он уже дома, и назвал произошедшее «халатностью». По словам Гельмана, водитель сразу остановился, вызвал скорую и полицию.

«Все в порядке, слава богу. Просто у него загипсованы ноги, он дома. Чувствует себя в остальном хорошо», — сказал сын драматурга Павел изданию «Подъем».

Александр Гельман родился 25 октября 1933 в Дондюшанах (ныне — райцентр Дондюшанского района Молдавии). Гельман — сценарист таких фильмов, как «Ночная смена», «Считайте меня взрослым», «Премия» и других.

В 2001 году Гельман подписал письмо в защиту телеканала НТВ, в 2003 году — против войны в Чечне. В марте 2014 года в числе множества других российских кинематографистов выступил против «российской военной интервенции в Украину». Выступал против поправок к Конституции России и в поддержку протестных акций в Беларуси в 2020 году.

Сын Александра Гельмана от первого брака, известный галерист Марат Гельман*, в декабре 2021 года был внесен Минюстом в реестр иноагентов, а в конце 2022 года объявлен в России в розыск. Он участник основанного российской оппозицией за рубежом Антивоенного комитета России**, который Генпрокуратура признала нежелательной организацией.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** деятельность организаций признана нежелательной на территории России