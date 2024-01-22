Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Антивоенный комитет России», основанный российской оппозицией за рубежом. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, по запросу которого было принято такое решение.

«“Антивоенный комитет России” признан Генпрокуратурой нежелательной организацией по моему запросу», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он прикрепил к публикации снимок официального ответа Генпрокуратуры, из которого следует, что «Антивоенный комитет» признали нежелательным в России еще 11 января. Согласно ответу ведомства, нежелательными признаны еще два антивоенных объединения — Russie-Libertes (Франция) и La Asociación de Rusos Libres (Испания).

Луговой назвал «Антивоенный комитет» «детищем» проживающего за рубежом оппозиционера, экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, который, по его словам, «грезит развесить на столбах руководство страны».

«Для свершения госпереворота Ходорковский клепает “комитеты” и собирает под бело-сине-белым флагом “прекрасной России будущего” таких же предателей», — утверждает Луговой.

«Антивоенный комитет России» был создан спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года. Помимо Ходорковского*, его участниками стали экономисты Cергей Алексашенко* и Cергей Гуриев*, политики Леонид Гозман*, Владимир Кара-Мурза*, Дмитрий Гудков*, Гарри Каспаров* и Михаил Касьянов*, галерист Марат Гельман*, предприниматели Борис Зимин* и Евгений Чичваркин* и другие представители российской оппозиции.

В организации сочли российскую военную операцию на Украине «нарушением международного права» и провозгласили своей целью противостояние вооруженному конфликту и нынешнему российскому руководству.

В декабре 2023 года Минюст России включил в реестр нежелательных на территории страны «Российский комитет действия»**, сформированный в мае 2022 года на антивоенной конференции «Форума свободной России»** в Вильнюсе (Литва).

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность организаций признана нежелательной на территории России