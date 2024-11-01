На территории нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил глава региона Владимир Владимиров в телеграм-канале.

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — сказано в сообщении Владимирова.

Baza опубликовал видео падения дрона. По данным телеграм-канала, после взрыва начался пожар.

Светлоград расположен в Петровском округе Ставропольского края, в 80 км к северу-востоку от Ставрополя. В городе находится Светлоградская нефтебаза компании «Роснефть-Ставрополье».

Ставропольский край в последний раз подвергался атаке 4 июля. По словам губернатора, в селе Московское упало два дрона, инфраструктура не была повреждена.

В ночь на 1 ноября в Брянске беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, пострадал один человек.

Всего, по данным Минобороны, за прошлую ночь было сбито 83 дрона над Брянской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об уничтожении беспилотников в Ставропольском крае пресс-служба ведомства не сообщала.