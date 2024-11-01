В ночь на 1 ноября в Брянске беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал один человек.

«В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

Позже губернатор сообщил, что в регионе обнаружены и уничтожены четыре дрона.

Жители пострадавшей девятиэтажки рассказали SHOT, что проснулись около 1:30 от оглушительного взрыва, от которого затрясся дом и посыпались стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. По данным телеграм-канала, пострадавший житель госпитализирован.

Накануне вечером Минобороны передавало, что в Брянской области сбили 13 БПЛА. Богомаз писал о 18 дронах, сбитых за вечер 31 октября.

28 октября ФСБ сообщила о попытке вторжения диверсантов в Брянскую область. По данным службы, у членов ДРГ нашли экипировку, оружие и средства связи иностранного производства, а также «личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам».

За день до этого Богомаз сообщил, что пограничники, военные и сотрудники Росгвардии пресекли прорыв через границу региона «вооруженной группы лиц», им было «нанесено огневое поражение». По словам главы региона, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Манев Климовского района.