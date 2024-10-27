Вооруженная группа лиц пыталась пересечь российскую границу, но эта попытка была пресечена, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Манев Климовского района.

UPD: Mash пишет, что в группу диверсантов входили 30 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, включая «шведов, поляков, венесуэльцев и англичан». Сначала, по данным телеграм-канала, был «налет около 20 дронов», после чего противник попытался прорваться через границу «без поддержки тяжелой техники», но ему «нанесли огневое поражение и отбросили обратно».

«Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — написал губернатор в телеграм-канале.

Других подробностей Богомаз не привел. В Минобороны ситуацию не комментировали. Последнее сообщение ведомства, в котором упоминалась Брянская область, было посвящено уничтожению четырех дронов над территорией региона. До этого в министерстве рассказали об уничтожении 12 беспилотников на Брянской областью.

Последний раз о попытке пересечения государственной границы Богомаз сообщал 21 августа. Тогда он заявил, что украинская ДРГ пыталась прорваться в Климовском районе, но это было предотвращено благодаря усилиям пограничников из ФСБ и российских военных.

В сентябре пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области рассказала о том, что в Карачевском районе зарегистрирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, «связанная со взрывами взрывоопасных предметов». Военный блогер Владимир Романов предположил, что в Карачевском районе осколками украинского дрона поразило склад боеприпасов.