Четверо диверсантов, которые пытались прорваться в Брянскую область 27 октября, убиты, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В спецслужбе утверждают, что они были иностранными наемниками.

В сообщении говорится, что сотрудники пограничного управления ФСБ при участии Росгвардии и вооруженных сил России пресекли попытку диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) прорвать госграницу в Климовском районе Брянской области.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отчитались в ведомстве.

Как утверждает ФСБ, у членов ДРГ нашли экипировку, оружие и средства связи иностранного производства, а также «личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам». В числе таких предметов — флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. На теле одного из диверсантов обнаружена «татуировка второго батальона 75 полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США», говорится в пресс-релизе.

В воскресенье, 27 октября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники, военные и сотрудники Росгвардии пресекли прорыв через границу региона «вооруженной группы лиц», им было «нанесено огневое поражение». По словам главы региона, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Манев Климовского района.

Mash писал, что в группу диверсантов, которые пытались прорваться в Брянскую область, входили 30 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, включая «шведов, поляков, венесуэльцев и англичан».