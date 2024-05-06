В Борисовском районе Белгородской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса. Об этом во «ВКонтакте» сообщает региональный Оперштаб.

«В результате атаки пострадали более 30 человек, 6 — погибли», — говорится в сообщении штаба.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.

«Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей», — написал он в телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что, по предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.

«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — добавил он.