В Борисовском районе Белгородской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса. Об этом во «ВКонтакте» сообщает региональный Оперштаб.
«В результате атаки пострадали более 30 человек, 6 — погибли», — говорится в сообщении штаба.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.
«Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей», — написал он в телеграм-канале.
Гладков также сообщил, что, по предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.
«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — добавил он.
- 3 мая FPV-дроны также атаковали автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам губернатора, он возил на работу сотрудников коммерческого предприятия. Тогда пострадал один человек.
- В феврале Гладков писал, что в селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. Тогда пострадал мужчина, у него были осколочные ранения ноги.
- В начале апреля Гладков сообщал, что два беспилотника атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское.