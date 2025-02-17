В ночь на 17 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь, сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы.

По словам Кондратьева, он поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.

SHOT со ссылкой на местных жителей писал о попытке ВСУ атаковать беспилотниками Ильский НПЗ, официально эта информация не подтверждена.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 90 дронов: 38— над акваторией Азовского моря, 24— над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 —над акваторией Черного моря, по 2 беспилотника — над территориями Курской и Ростовской областей и по одному над территориями Брянской и Белгородской областями.

Также, как отмечает ведомство, уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

Накануне ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область, в результате погибли четыре человека. Еще несколько жителей пострадали.