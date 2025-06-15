В воскресенье, 15 июня, беспилотники атаковали территорию Татарстана. В Елабужском районе обломки сбитого дрона упали на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода.

По данным главы республики Рустама Минниханова, в результате инцидента погиб один рабочий предприятия, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек находится в критическом состоянии. Всем пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь, сообщил глава региона.

«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна», — говорится в посте.

Как сообщил Минниханов, после падения фрагментов дрона начался пожар, однако его удалось быстро потушить. Глава Татарстана подчеркнул, что, несмотря на попытки дестабилизировать обстановку, все промышленные объекты и системы жизнеобеспечения в республике продолжают работать в штатном режиме, экстренные службы поддерживают повышенную боевую готовность.

Утром 15 июня в Татарстане, в 6.26 по местному времени, был объявлен режим угрозы беспилотных атак, аналогичный тем, что действовали 13 и 14 июня. Telegram-канал SHOT писал, что местные жители наблюдали дроны в районе городов Чистополь и Елабуга. В 9.26 аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили свою работу. В настоящее время казанский аэропорт возобновил функционирование, информация о возобновлении работы аэропорта в Нижнекамске от Росавиации пока не поступала.

Ранее, 10 июня, дроны сбивали в Татарстане над Нижнекамским и Елабужским районами. Впервые украинские беспилотники показались над территорией Татарстана 2 апреля 2024 года, ударив по предприятиям в Нижнекамске и Елабуге.