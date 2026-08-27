Курдский военный альянс «Сирийские демократические силы» объявил о самороспуске. Его лидер Мазлум Абди заявил, что курдские формирования завершили интеграцию в сирийскую армию. Еще в январе СДС и Дамаск подписали соглашение, которое предусматривает соблюдение прав курдов и предоставление их языку официального статуса. О том, что эта сделка значит для региона, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов рассказал в эфире RTVI.

Роспуск СДС на практике означает сохранение отдельных подразделений под новым названием, объяснил Сухов. «Сохраняются бригады и более мелкие подразделения с теми же командирами (полевыми, во всяком случае), которые остаются в местах компактного проживания курдского населения на северо-востоке», — сказал он.

Есть информация, что эти подразделения будут охранять сирийскую границу. «Но при этом, конечно, та административная система, которая позволяла контролировать пограничные переходы, у них отобрана, потому что это доход», — почеркнул Сухов.

По его словам, дальше надо смотреть, каковы будут шаги Дамаска в отношении командиров этих подразделений. «Останутся ли ныне существующие и как они будут подчинены вышестоящему централизованному командованию в министерстве обороны Сирии, или их будут постепенно заменять на своих ставленников из центра?» — пояснил эксперт.

Сухов напомнил, что один из военных лидеров курдов был назначен замминистра обороны Сирии, а Мазлум Абди может получить должность советника президента. «Таким образом, бывшее курдское руководство сможет политически влиять на решения относительно своего народа, своего национального меньшинства в составе Сирии», — отметил Сухов.

Теперь вопрос заключается в том, что в реальности будет со статусом курдского языка, станут ли соблюдаться те права, которые обещаны курдам. По мнению Сухова, нынешнее соглашение, при добросовестном условий всеми сторонами, действительно может продолжить путь к миру между курдами, сирийскими властями, а также Турцией.

«Часть непримиримых курдских бойцов и политических лидеров, естественно, уже давно покинули Сирию. Те, кто остались, они нацелены на интеграцию, потому что, в принципе, у них другого варианта и нет», — добавил Сухов.