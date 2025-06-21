Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу после приезда в Минск спецпосланника президент США Трампа Кита Келлога, сообщает «Наша Ніва». Он уже встретился в Вильюнесе со своей женой, экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Вместе с Тихановским в общей сложности были освобождены 14 человек. В их числе бывший доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, журналист Игорь Карней и другие. Все они покинули Беларусь.

Об освобождении граждан также сообщил помощник Келлога Джон Коул. «Лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь», — написал он в соцсетях.

По словам Коула, он особо запомнил один момент — когда он открыл дверь машины, где сидели эти 14 человек «с опущенными головами», и сказал им: «Вы свободны».

«Некоторые из них говорили по-английски, поняли меня и передали остальным. Все изменилось. Они не знали, куда их везут — возможно, думали, что в какое-то ужасное место. Их привезли ко мне как настоящих заключенных — с руками за спиной, все по-настоящему. Но когда они услышали, что свободны, они были в восторге», — рассказал Коул.

На сайте президента Беларуси отмечается, что Келлог и Александр Лукашенко во время встречи обсудили международные и региональные проблемы, а также белорусско-американские отношения.

«Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и США? <…> Очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — сказал белорусский лидер.

Келлог в ответ поблагодарил его за гостеприимство и встречу, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский, который планировал претендовать на пост президента страны, был задержан в мае 2020 года. После этого его супруга Светлана выдвинула свою кандидатуру, а позднее эмигрировала из страны и создала «правительство Беларуси в изгнании».

Президент Беларуси Лукашенко утверждал, что Тихоновского арестовали по его приказу, поскольку тот якобы планировал организовать в стране Майдан.

«Да, я дал сигнал по Тихоновским. Я что-то не так сделал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю», — сказал белорусский лидер.

В 2021 году Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы по нескольким статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствие работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.