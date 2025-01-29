Прогресс Китая, быстро догоняющего США в области искусственного интеллекта, возник «не на пустом месте» и обусловлен превосходством китайской системы среднего образования над западной. Такое мнение выразил основатель Telegram Павел Дуров.

Бизнесмен поделился своими мыслями, рассуждая об успехе чат-бота китайской компании DeepSeek, который называют более дешевым и мощным конкурентом американскому ChatGPT.

«Когда дело доходит до подготовки выдающихся специалистов по математике и естественным наукам, китайская система среднего образования превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию между учащимися — принцип, заимствованный из высокоэффективной советской модели», — отметил Дуров.

Большинство западных школ, напротив, подавляет конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учеников. Это делается ради защиты учеников от давления или насмешек, но подобные меры «предсказуемо демотивируют лучших учеников», считает бизнесмен.

«Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы устраните победителей», — пишет основатель Telegram.

Он отметил, что реальность разрушает «благонамеренную школьную политику», поскольку в бизнесе, спорте, науке и технике существуют публичные оценки и рейтинги.

«Если система среднего образования США не подвергнется радикальной реформе, растущее доминирование Китая в области технологий кажется неизбежным», — заключил Дуров.

Компанию DeepSeek основал в 2023 году китайский инженер, выпускник Чжэцзянского университета Лян Вэньфэн. Стартап выпустил несколько ИИ-моделей с открытым исходным кодом, которые завоевали популярность благодаря высокой производительности и низкой стоимости по сравнению с аналогами.

20 января DeepSeek выпустила новую версию чат-бота R1, которая предназначена для решения сложных задач и, как утверждается, делает это не хуже или лучше передовой версии ChatGPT от американской компании OpenAI. В DeepSeek также заявили, что проект новой ИИ-модели обошелся всего в $5,5 млн, тогда как затраты на ChatGPT составили почти $80 млн.

После этого чат-бот DeepSeek стал самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store, обогнав ChatGPT. На волне популярности китайского стартапа акции крупных технологических компаний, включая Nvidia, Tesla, Google, Amazon и Microsoft, начали падать.

OpenAI заявила о наличии доказательств, что DeepSeek использовала разработки американской компании для обучения своего чат-бота. Речь идет о технологии дистилляции, при которой результаты более крупных и производительных моделей используются для повышения производительности меньших ИИ-моделей. Это позволяет достигать аналогичных результатов при решении конкретных задач с гораздо меньшими затратами.

Дистилляция — обычная практика в ​​отрасли, но в OpenAI опасаются, что DeepSeek могла прибегнуть к ней в нарушение правил американской компании. Пользовательское соглашение OpenAI запрещает копировать какие-либо ее сервисы или использовать ее данные для разработки моделей-конкурентов.