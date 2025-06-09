Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют французские власти. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дуров заявил, что первоначальные обвинения касались якобы невыполнения юридических запросов, однако он категорически отвергает эти утверждения как несоответствующие действительности. По его мнению, интерпретация его действий как «соучастия» выглядит крайне надуманной.

Основатель Telegram отметил, что, по оценкам юристов, подобные случаи являются исключительной редкостью. Он акцентировал, что в отличие от узкоспециализированных приложений для преступников, которые действительно преследовались во Франции ранее, Telegram обслуживает миллиард пользователей, регулярно проходит аудиты и поддерживает политику прозрачности.

Дуров пояснил суть претензий французских властей: они утверждают, что среди пользователей мессенджера есть лица, совершавшие противоправные действия, а администрация якобы недостаточно активно противодействовала этому. Эти обвинения предприниматель назвал абсурдными, проведя аналогию с попыткой привлечь к ответственности президента страны за преступления отдельных граждан.

По словам предпринимателя, он продолжает находиться во Франции из-за действующего запрета на свободный выезд. Ему предоставлена возможность посещать Дубай после согласования с властями, но все перемещения тщательно отслеживаются. После последнего возвращения во Францию Дуров уже планирует очередную поездку в Эмираты на этой неделе.

Дуров также рассказал о том, как он провел время в одиночной камере во Франции. По словам сооснователя Telegram, он занимался физическими упражнениями, несмотря на отсутствие спортзала.

Павел Дуров фигурирует в уголовном деле, возбужденном французскими следственными органами. 24 августа 2024 года бизнесмена задержали в одном из французских аэропортов по подозрению в соучастии в незаконных финансовых операциях в рамках деятельности преступного сообщества.

Хотя предпринимателя не заключили под стражу, суд наложил на него ограничительные меры в виде запрета на свободный выезд за пределы Франции. Однако в марте 2024 года Дурову, имеющему гражданство ОАЭ, было сделано исключение — следствие разрешило ему посетить Эмираты в период с 15 марта по 7 апреля.

При этом 12 мая парижские прокуроры отклонили просьбу Дурова разрешить ему поездку в США для инвестиционных переговоров, мотивировав это решение отсутствием достаточной необходимости и убедительных доводов.