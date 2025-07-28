Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 28 июля был вызван на повторный допрос французскими следственными судьями для дачи показаний по делу о потенциальной причастности платформы к противоправной деятельности. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к расследованию, передает TV5 Monde.

По информации агентства, 40-летний предприниматель прибыл к зданию парижского суда около 10:00 по местному времени (11:00 мск). В офис двух следственных судей, курирующих дело в отношении Telegram, Дуров вошел в сопровождении четырех своих адвокатов — Давида-Оливье Камински, Кристофа Ингрена, Робина Бинсара и Айзека Арну. Это уже третий допрос с момента его задержания во Франции.

Как сообщил источник, юридическая команда Дурова инициировала сразу три судебных процедуры: в Парижский апелляционный суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, во французскую судебную систему подано требование о проверке конституционности преследования, а в Суд Европейского союза направлен запрос о вынесении предварительного решения.

В июле этого года создатель Telegram выступил с критикой французских властей, обвинив их в «крестовых походах» против цифровых свобод и инноваций. Его заявление стало ответом на информацию Politico о возбуждении уголовного дела против платформы X по подозрению в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства.

Позднее Дуров обвинил французские СМИ в предвзятости при освещении ситуации с Telegram. Он обратил внимание, что за полтора месяца после его задержания Le Monde выпустила 40 критических материалов о мессенджере, при этом ни разу не запросив комментарии у представителей компании и проигнорировав предоставленные фактические пояснения. Предприниматель также выразил недоумение по поводу того, что французские медиа полностью проигнорировали его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он подробно рассказал о своем аресте во Франции.

В августе 2024 года французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова, предъявив ему обвинения по десяти статьям, в том числе в создании платформы для незаконных финансовых операций.

Хотя позже предпринимателя освободили под залог, суд ввел ограничительные меры — ему запрещено покидать территорию Франции. В ответ на эти события компания Telegram внесла изменения в свою политику модерации, добавив функцию сообщений о противоправном контенте в закрытых чатах. Также мессенджер начал сотрудничать с французскими следственными органами, предоставляя данные, которые могут помочь в установлении личности преступников.

В июне суд удовлетворил ходатайство миллиардера об изменении условий надзора и разрешил ему покидать страну на несколько недель. Дуров может выезжать из Франции с 10 июля. Перед своими поездками он должен будет информировать следственного судью об отъезде. В Дубае живут родственники предпринимателя и находятся офисы Telegram.