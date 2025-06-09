Два дрона упали на территории АО «ВНИИР», для обеспечения безопасности сотрудников производство было временно приостановлено. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Николаев отметил, что утром 9 июня на территории республики были зафиксированы попытки применения дронов с украинской. Он подчеркнул, что удалось избежать жертв и пострадавших благодаря работе экстренных служб и реагированию руководства.

«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — отметил глава республики.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством (АО «ВНИИР»,) является ведущим российским производителем систем релейной защиты и АСУ подстанций, а также электротехнического оборудования низкого, среднего и высокого напряжения.

По словам Николаева, еще по одному беспилотному аппарату упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

Глава республики отметил, что службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под полным контролем.

В марте Николаев сообщал об обнаружении дрона на нефтебазе предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах. Пострадавших не было, объект находился на реконструкции. Тогда это было первое сообщение о применении дрона в регионе.

В ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили или перехватили 49 украинских дронов самолетного типа. По данным Минобороны, по 13 беспилотников сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 дронов — над Воронежской и Орловской областями. По 2 дрона — над Брянской областью и Чувашией, еще один был уничтожен над Белгородской областью.