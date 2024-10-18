Два человека погибли при опрокидывании грузового судна в порту Корсаков на Сахалине, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России. Продолжается поиск четырех человек.

«По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаково на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились 7 членов экипажа. В результате происшествия 2 человека погибли, 1 госпитализирован в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

«Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения 4 человек. Следователями следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщил, что у берегов Корсаковского перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». По его словам, предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивания судна.

«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна. Сейчас идет поисково-спасательная операция», — написал глава региона в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Решается вопрос об их госпитализации. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

Это не первое ЧП с «Григорием Ловцовым». В январе 2022 года вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал подавший сигнал бедствия экипаж этого же судна