Вооруженные силы Украины10 мая во время объявленного Россией перемирия нанесли удар беспилотниками по селу Гуево Суджанского района, в результате две женщины получили ранения, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц», — сказано в сообщении.

Хинштейн уточнил, что ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения.

«С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает», — написал он.

Также врио главы региона добавил, что одна женщина ранений не получила: после осмотра медиками, ее забрали родственники.

Об атаке на регион ранее сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки беспилотника пострадал водитель автомобиля в селе Двулучном Валуйского округа. Еще один мужчина был ранен в Валуйки, когда дрон ударил по движущемуся автомобилю. Пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями спины, еще один автомобиль был “посечен осколками”.