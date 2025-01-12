Экс-президент Колумбии Альваро Урибе Велес призвал к «международной военной интервенции» в Венесуэлу, чтобы «свергнуть диктатуру» недавно переизбравшегося Николаса Мадуро, пишет El Pais. Официальные колумбийские власти эту идею не поддержали.

«Мы призываем к международной интервенции, желательно одобренной ООН, чтобы отстранить этих тиранов от власти и немедленно назначить свободные выборы. <…> Мы выступаем за международную военную интервенцию, чтобы свергнуть диктатуру», — обратился Урибе к общественности.

Свое заявление он сделал в колумбийском городе Кукуте во время «сидячей забастовки за свободу Колумбии и Венесуэлы», организованной в поддержку лидеров венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса (экс-посол Венесуэлы) и Марии Корины Мачадо.

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя слова Урибе, заявил, что жители Кукуты «знают, что лучше всего сохранять семейные, социальные, экономические и культурные отношения» без нарушения границ.

10 января прошла инаугурация Мадуро, который возглавляет Венесуэлу с 2013 года. Он приказал временно закрыть границу с соседними Колумбией и Бразилией. El Colombiano пишет, что на мероприятии в Венесуэле присутствовали члены делегаций США, стран Евросоюза и некоторых государств Латинской Америки.

Венесуэльский оппозиционер Гонсалес утверждает, что это он, а не Мадуро победил на президентских выборах 28 июля, и назвал инаугурацию «государственным переворотом».

Другой бывший лидер Колумбии Иван Дуке заявил, что Гонсалес «как законный президент Венесуэлы» должен призвать мировое сообщество организовать «гуманитарную интервенцию» в страну, чтобы «защитить права человека и восстановить демократический порядок».

«Эта интервенция должна сопровождаться обращением в Международный уголовный суд с просьбой ускорить выдачу ордера на арест Мадуро», — написал бывший колумбийский президент в соцсетях.

По мнению Дуке, если Мадуро останется у власти, это приведет к гуманитарному кризису в Венесуэле.

Как пишет El Pais, за время правления Мадуро почти 8 млн венесуэльцев покинули родину, часть из них перебрались в соседнюю Колумбию. Автор статьи напоминает, что колумбийское правительство «подверглось шквалу критики» за отказ разорвать дипотношения с Венесуэлой после состоявшихся там президентских выборов, итоги которых многие страны не признали.

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Мачадо сообщила в соцсетях, что была задержана, но сейчас находится в безопасном месте. После этого в Чили, Эквадоре Аргентине, Панаме, Доминиканской Республике и Коста-Рике потребовали освободить политика.

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что информация о задержании Мачадо — фейк, с помощью которого противники Каракаса пытаются посеять хаос в стране. «Это полностью сфабрикованное утверждение, я вас в этом абсолютно уверяю. Если бы ее собирались задержать, давно бы уже задержали», — цитирует министра Anadolu.