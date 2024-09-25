Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб обратился в Интерпол с просьбой объявить президента Аргентины Хавьера Милея, а также двух челнов его администрации в международный розыск. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, помимо аргентинского лидера в розыск просят объявить его сестру и по совместительству генерального секретаря канцелярии президента Карину Милей, а также министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич. Милея подозревают в семи преступлениях, включая кражу.

Днем 18 сентября стало известно, что генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Милея, его сестры и министра безопасности в связи с конфискацией США венесуэльского самолета Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе. По словам генпрокурора, руководство Аргентины подозревается в «краже с отягчающими обстоятельствами», отмывании денег, а также выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.

В июне 2022 года самолет Emtrasur, который тогда принадлежал иранской авиакомпании Mahan Air, был арестован в столице Аргентины по запросу США. Американский Минюст счел, что Венесуэла и Иран приобрели и использовали самолет в обход установленных Вашингтоном санкций. В начале 2024 года суд Аргентины удовлетворил запрос США и передал воздушное судно американской стороне для его дальнейшей утилизации.

В начале сентября 2024 года власти США конфисковали еще один самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро: лайнер Dassault Falcon 900EX. Он, по мнению представителей американского Минюста, был незаконно вывезен из США и использовался в интересах Мадуро и его доверенных лиц.

Зеркальные меры

Власти Аргентины решили зеркально ответить на запрос генпрокурора Венесуэлы о розыске Милея. Как сообщило издание La Nation, 23 сентября суд Буэнос-Айреса постановил объявить в международный розыск президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также главу МВД Аргентины Диосдадо Кабельо.

В судебных документах говорится, что в Венесуэле действует «систематический план репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований части гражданского населения, разработанный как минимум с 2014 года по настоящее время».

В начале сентября МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с просьбой о выдаче ордера на арест президента Венесуэлы, а также высокопоставленных чиновников из администрации Мадуро. Причиной такого запроса ведомство назвало действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

Аргентинское правительство отмечало, что подобный шаг вызван «событиями, произошедшими после президентских выборов в Венесуэле 28 июля». Власти Аргентины заявили, что не признают победу Мадуро, набравшего по итогам выборов 51,2% голосов.