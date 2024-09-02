Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за якобы незаконного приобретения этого воздушного судна, а также попыток обойти санкции, наложенные на Вашингтоном на Каракас. Об этом говорится в официальном заявлении американского Минюста.

В ведомстве уточнили, что речь идет о лайнере Dassault Falcon 900EX, который, по мнению представителей Минюста, был незаконно вывезен из США и использовался в интересах Мадуро и его доверенных лиц. Самолет арестовали в Доминиканской Республике, после чего перенаправили во Флориду по запросу США.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарленда, лайнер был незаконно приобретен через подставную компанию за $13 млн и вывезен из Соединенных Штатов для использования Николасом Мадуро и его окружением.

«Пусть этот арест пошлет ясный сигнал: самолеты, незаконно приобретенные у Соединенных Штатов в пользу находящихся под санкциями венесуэльских чиновников, не могут просто улететь в закат», — заявил помощник секретаря по контролю за экспортом в министерстве торговли Мэтью Аксельрод.

Выяснением обстоятельств приобретения американского самолета для президента Венесуэлы занимались Минюст, Министерство внутренней безопасности, а также Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.

Расследование дела показало, что примерно в конце 2022 года лица, связанные с Мадуро, могли воспользоваться услугами подставной компании из Карибского региона «для сокрытия своей причастности к незаконной покупке самолета Dassault Falcon 900EX» у предприятия, базирующегося во Флориде.

В материалах дела говорится, что с мая 2023 года этот лайнер с бортовым номером T7-ESPRT совершал полеты на военную базу в Венесуэле, а также использовался для перевозки Мадуро, в том числе во время визитов в другие страны.

Ранее в этот день о конфискации воздушного судна президента Венесуэлы сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Как отметил телеканал, это событие говорит о новом витке эскалации в и без того «прохладных отношениях» США и Венесуэлы.

Минфин США ввел санкции против Мадуро еще в 2017 году после проведения выборов в конституционную ассамблею. Тогда Вашингтон счел итоги выборов нелегитимными и называл президента Венесуэлы диктатором.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли очередные президентские выборы, победу на которых третий раз подряд одержал Николас Мадуро. Действующий глава государства набрал 51,2% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа оппозиционного политического альянса «Единая платформа» — получил 44,2%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

Несколько стран Латинской Америки призвали к пересмотру результатов выборов в Венесуэле. Каракас в ответ на это отозвал своих дипломатов из семи стран — Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили — и обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.

Госдеп США также не признал результаты президентских выборов в Венесуэле и назвал победителем президентских выборов в Венесуэле оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, поздравив его с «успешной [избирательной] кампанией».

Как утверждает Госдеп, в 80% бюллетеней, опубликованных венесуэльской оппозицией, указано, что Гонсалес «получил больше всего голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом». На его победу также указывают «опросы избирателей в день выборов и оперативные подсчеты», добавляет американское ведомство.